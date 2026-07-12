Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 20:50h.

Morten Hjulmand habla por primera vez como jugador del Atlético

Julián Álvarez reconoce que lo ha pasado mal en el Mundial con su futuro en el aire: "Es un desahogo"

Compartir







El Atlético de Madrid cerró este sábado de forma oficial el fichaje de Morten Hjulmand, el segundo refuerzo del verano tras Alejandro Grimaldo a la espera de anunciar a Kang-In Lee, ya atado. El danés ha hablado para los medios del club por primera vez como futbolista rojiblanco y ha dejado claro lo que puede aportar al equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.

Las primeras palabras de Morten Hjulmand como jugador del Atlético de Madrid

Fichaje por el Atlético de Madrid: "Es un club muy grande. Lo llevo viendo desde la distancia desde que era un niño, siempre ganando trofeos en España pero también en Europa. Es un club muy respetado en Europa y merece serlo. Es un honor formar parte de él. Significa mucho para mí, es un sueño hecho realidad para mí formar parte del Atleti".

PUEDE INTERESARTE Sorloth, señalado en la eliminación de Noruega por una jugada que indignó a Haaland

Sensaciones antes de arrancar la pretemporada: "Estoy muy ilusionado y también nervioso, como ocurre siempre que llegas a un lugar nuevo, pero creo que me adaptaré con facilidad por lo que he oído sobre el club y los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerles y de aprender el idioma lo más rápido posible. No veo la hora de empezar a entrenar el lunes".

Qué puede aportar Hjulmand al Atleti: "Creo que aporto equilibrio a un equipo. Trato de equilibrar la línea defensiva y la de ataque. Soy muy comunicativo con mi lenguaje corporal y con mi voz para ayudar al equipo. Lo soy en los entrenamientos y cuando estamos juntos antes y después de los partidos. Durante los partidos creo que puedo aportar estas cualidades al Atleti".

Rol como líder: "Cuando tenía 17 o 18 años, mi entrenador me dio un rol más importante, con más responsabilidades. Cuando me fui a Austria era muy joven y cometí muchos errores como joven, especialmente con los jugadores más veteranos, sobre todo con mi comunicación y mi carácter, pero aprendí mucho de ellos. También en Lecce, donde tuve la suerte de ser capitán, y en el Sporting, donde ha sido un privilegio ser capitán".

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez repite su golazo al Real Madrid con el Atlético para llevar a Argentina a las semifinales del Mundial

Experiencia y sensaciones en el Metropolitano: "Vine al estadio por primera vez esta mañana y me sorprendió lo grande que es pero, para ser honesto, no me puedo imaginar cómo será el ambiente cuando haya 70.000 personas. He visto algunos partidos por televisión y puedes oír el volumen de los aficionados, así que creo que será una locura durante la temporada cuando juguemos la Champions y en LALIGA".