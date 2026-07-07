David Torres 07 JUL 2026 - 16:01h.

Quién es Ryonosuke Sato y cómo juega el primer japonés en la historia del Valencia CF

Sato debutó con él en el FC Tokyo: "Es un típico 8 con llegada, pero ha ido evolucionando a extremo"

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ValenciaRyunosuke Sato ya es nuevo jugador del Valencia CF. El futbolista japonés debutó con tan solo 16 años en la élite del fútbol nipón. Albert Puig, entrenador por entonces del FC Tokyo, le dio esa oportunidad. Poco después, en el Mundial 2020 sería Miguel Ángel Corona quien haría el primer informe de Sato para el Valencia CF. Un año después, ha firmado por el conjunto de Mestalla dispuesto a comerse el mundo: "Es mi sueño" ha declarado.

El técnico español, nacido para el fútbol en las categorías formativas del Barça, dónde saltó al FC Tokyo, que supuso la consolidación de su propuesta metodológica en la máxima categoría del fútbol japonés (J1 League). Tras un exitoso paso por el Albirex Niigata, el técnico catalán asumió las riendas de la escuadra capitalina en enero de 2022 con el ambicioso propósito de implantar un fútbol asociativo de ADN netamente barcelonista.

Albert Puig, clave en la carrera de Sato

Fiel a su contrastada vocación formativa como antiguo director de La Masia, Puig centró gran parte de su gestión en la detección y promoción del joven talento local. Su hito más recordado en este sentido fue hacer debutar en la élite con solo 16 años al centrocampista Ryunosuke Sato, un futbolista cuyo estilo asociativo, visión de juego y capacidad para romper líneas deslumbraron al técnico catalán. Aunque su andadura en el banquillo tokiota concluyó a mediados de 2023 debido a una racha irregular de resultados, su paso por el club dejó un legado metodológico imborrable y superó la barrera histórica de los 100 partidos dirigidos como entrenador profesional en tierras niponas.

Hoy, en VCF Media ha explicado qué puede aportarle Sato al Valencia CF y cómo fue aquel debut.

Oportunidad en la élite

“Por la tendencia de nuestro fútbol y por haber estado en ‘La Masía’ y, cuando ves a un joven, le das las máximas oportunidades. En mi segunda temporada en el FC Tokyo, en la pretemporada, llegaron 3/4 juveniles para completar el equipo y me sorprendió que era un estilo de jugador muy español, con buen toque y me encantó. Es un chico muy majo, le dije al Club que viniera más días a entrenar con el primer equipo. En un partido de Copa le hice debutar con 16 años y lo hizo muy bien”.

Características individuales

“Se veía el nivel técnico de élite y de retención del balón sin perder, romper líneas con el pase y jugar entre líneas. Ese punto es difícil verlo en Japón y él lo tenía. Espero que os enamoréis de su manera de ser y carácter. Hay que tener paciencia con su adaptación. Ha hecho una buena elección yendo al Valencia CF”.

Posición en el terreno de juego

“Le hice debutar como típico ‘8’ nuestro, es un centrocampista con llegada en cuanto al último pase. Ha ido evolucionando a extremo, pero para meterse hacia dentro y con buen uno contra uno. Le gusta llegar y tiene gol”.