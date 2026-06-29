El Valencia CF acelera en el mercado de fichajes previo a la pretemporada: presión para los descartados

Compartir







ValenciaEl Valencia CF, que arrancará este jueves la pretemporada, consume los últimos días antes de la vuelta de vacaciones de sus jugadores pendiente del fichaje encarrilado de Guido Rodríguez, de oficializar los fichajes de Justin de Haas y Aliou Dieng, de Ryonosuke Sato y, sobre todo, de empezar a dar salidas. Si el fichaje de Guido Rodríguez se cerrara en los primeros días de esta semana, aunque no está nada claro, Corberán podrá contar con el centrocampista argentino desde el inicio del trabajo de preparación o bien la semana próxima. También se da por hecho que tendrá a sus órdenes al central neerlandés Justin de Haas, una incorporación que ya confirmó el director general de fútbol Ron Gourlay en febrero, y al centrocampista de Mali Aliou Dieng. En estos casos, falta presentarlos y hacer oficial su fichaje, por lo que se incorporarán de forma paulatina.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF pregunta por Joan Martínez, joya de la cantera del Real Madrid

Por otro lado, también podría llegar a la pretemporada el atacante japonés Ryunosuke Sato, ya que el Tokio, ya ha anunciado que no arrancará la pretemporada con el equipo al estar previsto su traspaso, aunque no ha confirmado el destino.

Las salidas, lo que más preocupa

El movimiento se puede interpretar como una presión para los jugadores descartados. Si bien es cierto, preocupa la operación salida en Mestalla. No en vano, en cuanto a las salidas, por su poco protagonismo la pasada campaña parecen tener opciones Baptiste Santamaría, Dani Raba, André Almeida o Arnaut Danjuma. Los jugadores señalados para salir están claros, pero no se mueven. Además, habrá que ver qué pasa con Cenk Özkacar, que regresa de su cesión en el Colonia y con los lesionados Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier. Sergi Canós y Diego López, también lesionados, no se les espera hasta dentro de medio año en el mejor de los casos.

El 2 de julio los jugadores se someterán a las habituales analíticas, pruebas médicas y tests de esfuerzo antes de arrancar la primera semana de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna del 6 al 12 de julio.