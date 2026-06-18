Johan Mojica y un estreno Mundialista para el olvido: condicionado, errático y pendiente de su futuro

Alberto Cercós García 18 JUN 2026 - 08:34h.

Johan Mojica dejó muchas dudas en Colombia en la parte izquierda y su futuro en el Mallorca sigue siendo una incertidumbre

Luis Díaz brilla y Cucho Hernández asiste: las notas del Uzbekistán-Colombia

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Johan Mojica no recordará con cariño su estreno en el Mundial 2026. El lateral izquierdo de Colombia firmó una actuación muy alejada del nivel que acostumbra a ofrecer y fue uno de los futbolistas más señalados del conjunto cafetero, pese a la victoria por 3-1 frente a Uzbekistán. Desde los primeros compases del encuentro quedó condicionado por una tempranera tarjeta amarilla en el minuto 7, una acción que marcó el desarrollo de su partido. A partir de ese momento perdió agresividad en los duelos, midió cada entrada con excesiva precaución y nunca consiguió sentirse cómodo sobre el terreno de juego, ofreciendo una versión muy distante de la que le convirtió en un fijo para su selección.

El futbolista del Mallorca estuvo desacertado tanto en defensa como en ataque. Sufrió para contener las llegadas del extremo uzbeko por su banda, cometió varios errores en la salida de balón y sus incorporaciones ofensivas apenas generaron peligro. Los centros que intentó no encontraron rematador y sus decisiones con balón estuvieron lejos de ser las adecuadas. El condicionante de la cartulina le obligó a jugar con el freno de mano echado durante más de ochenta minutos, una circunstancia que aprovechó Uzbekistán para cargar gran parte de su juego sobre el costado izquierdo colombiano. Aunque Colombia terminó resolviendo el encuentro con autoridad, la actuación de Mojica fue una de las notas negativas del debut.

Su futuro en Mallorca, en el aire

Este estreno llega además en un momento especialmente delicado para el defensor, cuyo futuro a nivel de clubes continúa en el aire. Tras el descenso del Mallorca a Segunda División, el internacional colombiano es uno de los futbolistas con más opciones de abandonar Son Moix durante el mercado de verano. A sus 33 años, mantiene un buen cartel tanto en España como en otros campeonatos europeos y el contexto deportivo del club balear invita a pensar que su continuidad será complicada si llega una oferta satisfactoria para ambas partes.

El Mundial representa una oportunidad inmejorable para reivindicarse y despertar el interés de posibles compradores, pero el primer examen no ha sido el esperado. Mojica necesitará mejorar considerablemente en los próximos compromisos de Colombia si quiere recuperar sensaciones y demostrar que sigue siendo un lateral competitivo al máximo nivel. Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina y su futuro todavía sin definir, el colombiano afronta unas semanas decisivas tanto para el devenir de su selección como para el siguiente capítulo de su carrera deportiva.