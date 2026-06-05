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Análisis

El límite de las cesiones pone en peligro la política de fichajes de Peter Lim: 49 cedidos ya

El periodista no es noticia
Ramazani habla sobre su futuro tras el Valencia - Girona
Agirrezabala. Valencia CF
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ValenciaLa nueva norma de la RFEF que limita el número de jugadores cedidos pone en jaque la política de fichajes de Peter Lim. Se establece en seis salidas y seis llegadas el número total de operaciones en forma de cesión, aunque hay excepciones. En todo caso, afecta también al filial y puede que a algunos juveniles, algo que ha sido tónica habitual en tiempos de Peter Lim, por lo que es seguro que esta norma modificará el mercado de fichajes del Valencia CF

Con el máximo accionista singapurés al frente del club y dada la escasa inversión (salvo en los primeros años) las cesiones han sido una tónica habitual. No en vano, sale una media de casi cinco jugadores por temporada, a los que hay que sumar los que llegaron libres o bajo coste. El caso es que, ciñéndose sólo a los cedidos, con o sin opción de compra, en total han sido 49. Eso, sólo contando futbolistas del primer equipo que han llegado cedidos. Quedan fuera de este análisis los del filial y aquellos que el Valencia CF cedió (Canós, Alberto Marí, Íker Córdoba o Cenk por señalar los últimos)

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49 cedidos han llegado en la última década

En la mayoría de los casos el Valencia se reservó la opción de poder comprarlos al final del préstamo, pero con la continua desinversión a la que ha sometido el club desde 2020, apenas hay caso de futbolistas que terminaran quedándose en Mestalla. Este año pasado llegaron por esta fórmula Julen Agirrezabala, Lucas Beltrán, Largie Ramazani y Unai Núñez. Salvo sorpresa, sólo los dos últimos tienen alguna forma de quedarse.

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Con Peter Lim al frente del accionariado han llegado 49 cesiones, de las cuales se terminaron quedando 13 jugadores. Algunas eran "compras encubiertas" (RodrigoAndré Gomes o Joao Cancelo) y otras como Guedes o Álvaro Negredo fueron auténticos desembolsos multimillonarios (40 y 30). Luego hubo algunas que son verdaderas obras de arte como Giorgi Mamardashvili (llegó cedido con una opción de compra de 850.000 euros) y muchas insatisfactorias, que el Valencia CF no terminó ejecutando aunque se pedían a gritos. En los últimos cinco años sólo compró a tres cedidos: Cenk, Hugo Duro y el propio Giorgi Mamardashvili, mientras que dejó sin ejercer once opciones de compra.

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Todos los cedidos de la época Peter Lim

Temporada: 2014/15

André Gomes (Benfica, 15 millones de euros) comprado Yoel Rodríguez (Celta, 2 millones) comprado Rodrigo (Benfica, 30 millones) comprado  Joao Cancelo (Benfica, 15 millones) comprado Bruno Zuculini (Manchester City, sin opción de com,pra) Filipe Augusto (Rio Ave, cedido opción de compra no obligatoria) Álvaro Negredo (Manchester City, 28 millones) comprado

Temporada 2015/16 

Danilo Barbosa (Braga, 15 millones de euros) Guilherme Siqueira (Atlético de Madrid, era obligatoria pero no se ejecutó por lesión) Denis Cheryshev (Real Madrid, sin opción de compra) 2016/17 Fabian Orellana (Celta, 3 millones) comprado Eliaquim Mangala (Manchester City, 15 millones de libras) Mario Suárez (Watford, opción de compra) Simone Zaza (Juventus, 16 millones de euros) comprado Munir El Haddadi (Barcelona, 12 millones de euros)

Temporada 2016/17

 2016/17 Fabian Orellana (Celta, 3 millones) comprado Eliaquim Mangala (Manchester City, 15 millones de libras) Mario Suárez (Watford, opción de compra) Simone Zaza (Juventus, 16 millones de euros) comprado Munir El Haddadi (Barcelona, 12 millones de euros) 

Peter Lim
Peter Lim. EFE

Temporada 2017/18: Guedes

 Andreas Pereira (Manchester, sin opción de compra) Jeison Murillo (Inter, con opción de compra obligatoria) Luciano Vietto (Atlético Madrid, 14 millones) Geoffrey Kondogbia (Inter, 22 millones) comprado Gonçalo Guedes (PSG, 40 millones) comprado

Temporada 2018/19, la de Marcelino

Michy Batshuayi (Chelsea, sin opción de compra) Denis Cheryshev (Villarreal, 10 millones) Facundo Roncaglia (Celta, sin opción de compra) 

Temporada 2019/20, la del COVID 

Alessandro Florenzi (Roma, sin opción de compra) Jaume Costa (Villarreal, sin opción de compra)

Temporada 2020/21: Los tres de Gracia

Cutrone (Wolverhampton sin opción de compra) Ferro (Benfica sin opción de compra) Cristian Oliva (Cagliari 4.5 millones) 

Temporada 2021/22: Llega Hugo Duro

Omar Alderete (Hertha 7 millones) Helder Costa (Leeds 20 millones) Mamardashvili (850.000 euros, Dinamo) comprado Hugo Duro (4 millones, Getafe) comprado Cenk (Olympique de Lyon, 5 millones) Comprado Bryan Gil (Tottenham, sin opción de compra)

Temporada 2022/23 

Samu Lino (Atlético de Madrid, sin opción de compra) Ilaix Moriba (Leipzig, sin opción de compra) Nico González (Barcelona, sin opción de compra) Justin Kluivert (Roma 15 millones) 

Temporada 2023/24 Roman Yaremchuk (Brujas sin opción de compra) Peter Federico (Madrid 2 millones) Selim Amallah (Valladolid 6 millones)

Temporada 2024/25

Rafa Mir (Sevilla 5 millones) Dani Gómez (Levante UD 1.5 millones) Max Caufriez (Clermont francés, 2.5 millones) Enzo Barrenechea (Aston Villa, sin opción de compra) Sadiq (Real Sociedad 9 millones) Max Aarons (Bournemouth 9 millones) Iván Jaime: (Porto 7 millones)

Temporada 2025/26

Julen Agirrezabala (9 millones de euros y no se compró), Lucas Beltrán, Largie Ramazani y Unai Núñez, sin opción de compra. Se negocia la adquisición de los dos últimos.

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