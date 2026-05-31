Alberto Bravo 31 MAY 2026 - 12:49h.

El Responsable Deportivo del Valladolid Promesas ve con buenos ojos recalar en el Deportivo

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El Real Valladolid puede perder a una pieza clave en su estructura deportiva. Álvaro Panedas, Responsable Deportivo del Valladolid Promesas y Responsable de Gestión y Administración del Área de Fútbol en el Real Valladolid, valora muy seriamente salir con destino al Deportivo de la Coruña. Desde hace meses ambas partes han mantenido contactos para recalar en el club herculino formando parte de la estructura deportiva del club presidido por Juan Carlos Escotet.

Tal como ha podido saber ElDesmarque Álvaro Panedas, que recaló en 2020 procedente de Unionistas de Salamanca, apunta a salir este verano del conjunto blanquivioleta. El responsable deportivo del Promesas cree que está listo para dar un salto más en su carrera abandonando Valladolid para recalar en el Deportivo de La Coruña este verano.

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Álvaro Panedas llegó al Real Valladolid para formar parte del área de metodología que dirige Javi Torres Gómez. Actualmente es el responsable deportivo del Promesas además de llevar la gestión y administración del Área de Fútbol del cuadro blanquivioleta. Su buena labor ha despertado el interés del Deportivo, que quiere al director deportivo, para reforzar la estructura de su cantera en Abegondo.

Los contactos desde comienzos del 2026 han sido frecuentes. Álvaro Panedas considera una gran oportunidad recalar en el Deportivo de La Coruña tras seis años trabajado en la cantera del Real Valladolid ahora dirigida por Diego López. Su más que probable marcha supondrá un duro varapalo para el club vallisoletano, que apenas tiene margen de maniobra para retener al responsable deportivo del Promesas.