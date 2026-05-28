Míchel Sánchez se va del Girona FC y ya lo tiene casi cerrado con su nuevo equipo

El club confirma la salida del técnico tras el descenso a Segunda

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Ya es oficial: Míchel Sánchez se va del Girona FC. El club catalán ha confirmado este jueves la salida del técnico, que se marcha de la manera más cruel posible tras el descenso a Segunda División cosechado en la última jornada ante el Elche CF. Su salida, en cualquier caso, ya estaba perfilada. Y su nuevo equipo, a falta de confirmación, también.

"Míchel Sánchez no continuará en el Girona FC. La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento al técnico madrileño por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con los que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, los aficionados, la dirección y todos los trabajadores del Club", ha publicado la entidad gerundense a través de sus canales oficiales.

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Su paso por Montilivi ha acabado de forma cruel, pero ha sido histórico. Llegó en verano de 2021 y consiguió el ascenso a Primera División a través del playoff. A partir de ahí, no sólo logró tres permanencias consecutivas, sino que firmó que en su segunda temporada en Primera llegó al equipo a la tercera posición de la tabla para disputar la Champions League por primera vez en su historia.

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Un sueño que se acabó convirtiendo en pesadilla. El paso por Europa fue breve y la pasada campaña ya sufrió para lograr la permanencia. Esta temporada, dio un pasó más atrás y acabó descendiendo a Segunda pese a que su plantilla, a priori, no estaba ni de lejos entre las peores del campeonato.

El nuevo equipo de Míchel Sánchez

Míchel ya es historia del Girona y su futuro apunta a Holanda. Según ha vuelto a recalcar el periodista Fabrizio Romano, el Ajax está muy cerca de cerrar su llegada, por lo que el técnico madrileño daría el salto a uno de los grandes equipos del fútbol europeo. Un Ajax que, dicho sea de paso, acabó en quinta posición en la Eredivisie, por lo que tendrá que conformarse con disputar la Conference League la próxima campaña.