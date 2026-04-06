Federico Redondo y la curiosa combinación que haría que cambiara el Elche por River Plate

Lucas Gatti 06 ABR 2026 - 16:51h.

Redondo tiene el mismo representante que Coudet, entrenador de River Plate

Coudet le pide a River Plate el fichaje de un hijo de Simeone

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A tres meses de que se abra el mercado de fichajes (1 de julio), River Plate puso los ojos en un volante argentino del Elche. Se trata de Federico Redondo, quién llegó al club español a mediados del 2025 a cambio de 2,5 millones de euros por el 50 por ciento de su ficha. El mediocampista, de 23 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. Desde su llegada al conjunto franjiverdes, disputó 15 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey, y marcó un gol contra UD Los Garres.

Según pudo averiguar ElDesmarque, Redondo tiene el mismo representante que Eduardo Chacho Coudet, hoy entrenador del Millonario, que es Cristian Bragarnik, máximo accionista del Elche, por lo que todo sería más fácil para que el pase se pueda dar en junio próximo. El volante argentino fue pedido por Coudet para reforzar la mitad de cancha. Además, el director técnico valora el buen manejo de pelota de Redondo y su capacidad para ordenar el juego.

No es la primera vez que el futbolista argentino está en el radar millonario. A fines de 2023, cuando el volante se destacaba en Argentinos Juniors, River se fijó en él tras la salida de Enzo Pérez, pero no hubo una propuesta formal. Después, continúo su carrera en el exterior, más precisamente en el Inter Miami. Entre febrero de 2024 y agosto de 2025, Redondo fue compañero de Lionel Messi en el equipo estadounidense. En ese periodo, ganó la copa Supporter Shield, siendo el primer título de su carrera.

Cuando el centrocampista jugaba en Argentinos, fue citado a la Selección Argentina Sub-20 para disputar el Mundial de esa categoría. Jugó cuatro partidos, no marcó goles y quedó eliminado en cuartos de final del torneo. También, estuvo en la Sub-23, siendo parte del Preolímpico 2024, aunque todavía no fue llamado a la Mayor comandada por Lionel Scaloni.

Quién es Federico Redondo

Es español, nacido en Madrid el 18 de enero 2003. Tiene doble nacionalidad por tener familiares argentinos. Federico es hijo de Fernando Redondo, ex volante central del Real Madrid. Y su hermano mayor es Fernando Redondo Solari, también exfutbolista. Su papá se destacó en la Casa Blanca durante seis temporadas, bajo el mando de Jorge Valdano entre 1994 y 2000, ganando dos Champions League: la primera en la temporada 97/98 y la segunda 99/00. Anteriormente, había estado en el Tenerife entre 1990 y 1994.

A los cinco años, Federico se fue a la Argentina luego de que su padre dejara Europa. Fernando contrajo matrimonio en 1992 con Natalia Solari, hija de Jorge Solari y hermana de Santiago Solari, quien hoy trabaja en el Real Madrid como director deportivo de fútbol. Su primo Augusto Solari, tiene pasado en River y en Celta de Vigo.

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Desde chico, Federico empezó a jugar a la pelota. Empezó en las escuelas Estrella de Maldonado y Renato Cesarini. A los nueve años, ingresó en la cantera de Argentinos Jrs hasta llegar al primer equipo y convertirse en uno de los lideres.

El principito, como se lo conoce, viene de una tradición familiar futbolera y repletas de jugadores argentinos. Por este motivo, el actual centrocampista siempre manifestó públicamente su deseo de representar al país sudamericano en todas las categorías inferiores, como sucedió en los últimos años.