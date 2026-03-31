Celia Pérez 31 MAR 2026 - 15:47h.

El club lisboeta tasa al futbolista

El Big Data 'decide' entre Víctor Muñoz y Jan Virgili como posible refuerzo del Barça

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A pesar de que aún queda un tramo de temporada importante, en el Barça ya se pone el punto de mira en el próximo mercado de fichajes. No es poco el trabajo que le queda por delante a Deco, a expensa de resolver el futuro de hombres como Lewandowski, que apunta hasta final de temporada cuando se resuelva su futuro, o Marcus Rashford, que cada vez tiene más complicado quedarse en la Ciudad Condal.

En el Barcelona ven cada vez más difícil retener a Marcus Rashford, ya que en Mánchester no quieren desprenderse tan fácilmente de él, y ello ha provocado que el director deportivo comience a rastrear el mercado para buscar un repuesto para el equipo. Es ahí donde aparece el nombre de Andreas Schjelderup, jugador del Benfica.

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Su rendimiento ha ido de menos a más, y sus números son de siete goles y cuatro asistencias en 36 partidos son avales para que Deco lo haya añadido en la agenda. En cuanto al precio, según cuenta el diario Record, el Benfica habría tasado al jugador en 20 millones de euros, una cifra muy superior a los 14 millones de euros de valor de mercado que le adjudica el portal especializadoTransfermarkt, aunque bastante inferior a lo que costaría Rasfhord. En concreto, Schjelderup saldría diez millones menos que el extremo inglés, ya que el precio de compra establecido se sitúa en los 30 millones de euros.

De este modo, el FC Barcelona sigue manejando alternativas de cara al próximo curso por si no salen adelante operaciones como la de Marcus Rashford. A expensas de volver a la regla 1:1 y con la esperanza de que el margen económico sea un poco mayor al de temporadas anteriores, Deco sigue trabajando y tiene una buena lista de nombres como futuribles para el club