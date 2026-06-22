Redacción ElDesmarque 22 JUN 2026 - 10:18h.

Su familia comunicó la triste noticia esta mañana

Muere Éric Roy, entrenador del Brest francés, a los 58 años

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Una de esas noticias que jamás se quieren contar. Este lunes ha perdido la vida David Horrillo Ruiz, un joven futbolista que ha dejado huella en toda la provincia de Sevilla. Con pasado en clubes como la UD Tomares o el Club Atlético Central, el que fuera centrocampista y tercer mejor docente de España en 2023, llevaba dos años luchando contra una dura enfermedad.

La propia familia informó del triste suceso a través de su perfil oficial en la red social Instagram: "¡Hoy la última publicación va por ti! David ya descansa después de dos años de lucha infinita contra la enfermedad.

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Has sido todo un ejemplo, has luchado de manera incansable cada uno de los días desde aquel 5 de julio de 2024. Te vas cargado de amor, y con muchas cosas por hacer, pero con muchas cosas bien hechas. Gracias por tu generosidad, por tu lucha, por tu resiliencia, y por cada lección de vida que nos has ido dando a lo largo de este camino.

Nos acompañarás siempre. Tu hijo y yo te queremos. Tu familia te quiere".

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Sevilla y su fútbol despiden a David Horrillo Ruiz

Uno de los primeros clubes en reaccionar a la pérdida de David ha sido la UD Tomares, mediante sus perfiles oficiales en redes sociales: "Lamentamos comunicar que nuestro ex jugador David Horrillo ya descansa tras una larga lucha con la enfermedad. Has sido un ejemplo de superación y resiliencia. Te vas, pero a la vez te quedas para siempre en nuestra memoria. Descansa en paz David".

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David, nominado en múltiples ocasiones como el mejor docente de España en los Premios Educa Abanca, siempre ha destacado por su empatía con los alumnos a los que ha intentado atrapar desde la robótica, la electrónica, la gamificación y sobre todo el mimo para acompañarlos dentro y fuera del aula. Los proyectos de sus pupilos por ejemplo en los torneos de Minecraft Education o en ferias tecnológicas como Retotech eran una constante, y estaba comprometido con cambiar la educación para hacerla más atractiva y a la vez adaptada a una nueva era.

Desde ElDesmarque trasladamos nuestro máximo pesar por su pérdida a familiares, amigos y conocidos. Descanse en paz.