Redacción ElDesmarque Madrid, 22 MAY 2026 - 11:12h.

El piloto estadounidense iba a competir en la Coca-Cola 600 de este domingo, una de las carreras más importantes de la temporada

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El mundo del automovilismo está de luto. Kyle Busch, uno de los pilotos más emblemáticos y exitosos de la historia reciente de la NASCAR, falleció este jueves a los 41 años, tal y como ha informado la propia competición estadounidense a través de un comunicado oficial. La noticia ha sacudido por completo al mundo del motor en Estados Unidos ya que Busch estaba preparándose para disputar las míticas 600 millas de Charlotte de este domingo, una de las carreras más importantes del campeonato.

El piloto de Las Vegas había corrido el fin de semana pasado en Dover, ganando la carrera de la Truck Series y, además, compitió en la carrera All-Star de la NASCAR quedando en el puesto 17 con Richard Childress Racing. Busch se encontraba 24º en la clasificación de la Cup Series esta temporada y había logrado dos 'top 10' en doce carreras.

Kyle Busch, una leyenda irrepetible

El piloto estadounidense había construido una trayectoria histórica dentro de la NASCAR y su muerte repentina es una gran pérdida para el mundo del motor en el país norteamericano. Debutó en la Cup Series en 2005 y rápidamente se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato gracias a su agresividad al volante y el enorme talento que poseía. Su salto definitivo llegó en 2008 cuando lideró el proyecto de Toyota en la NASCAR. Allí consiguió dos campeonatos de la Cup Series y se consolidó como uno de los pilotos más dominantes y emblemáticos de su generación.

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Kyle Busch había pedido una inyección de un médico al acabar una carrera

Richard Childress Racing había informado que Kyle Busch se encontraba hospitalizado debido a una grave enfermedad y, horas más tarde, la escudería haría oficial su fallecimiento. No se ha revelado la causa de la muerte pero su hospitalización ocurrió después de que el piloto perdiera el conocimiento en el simulador del equipo y, hace 11 días, en el tramo final de una carrera de la NASCAR que acabaría en octava posición, el piloto de Las Vegas se había comunicado por radio con su equipo para pedirles que un médico le pusiera una inyección cuando llegara al garaje.

"Estamos entristecidos y desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Kyle Busch, bicampeón de la Copa y uno de los pilotos más grandes y aguerridos de nuestro deporte. Tenía 41 años. Extendemos nuestro más profundo pésame a la familia Busch, a Richard Childress Racing y a toda la comunidad del automovilismo", dijo el comunicado de la NASCAR.