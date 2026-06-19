Basilio García Sevilla, 19 JUN 2026 - 13:10h.

El técnico catalán renueva por dos temporadas más

La brutal tangana entre jugadores, técnicos y trabajadores del Betis Deportivo y el Cartagena

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El Real Betis Balompié ha comunicado este viernes la continuidad de Dani Fragoso como entrenador del primer filial. El técnico que estuvo a punto de conseguir el milagro de la permanencia del Betis Deportivo en la Primera Federación, continuará dirigiendo al equipo en su regreso a la Segunda Federación.

Dani Fragoso, campeón de la Copa de Campeones con el equipo juvenil hace dos temporadas, es uno de los técnicos de la cantera verdiblanca con más futuro, promocionando de categoría de forma prácticamente constante en los últimos tiempos.

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El catalán firma hasta 2028, dos temporadas más, por lo que tendrá la oportunidad de pelear por el ascenso y, de conseguirlo, volver a dirigir al Betis Deportivo en la categoría de bronce del fútbol español.

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El comunicado del Betis sobre Dani Fragoso

El Real Betis Balompié y Dani Fragoso han alcanzado un acuerdo para extender la vinculación contractual hasta 2028. De esta forma, el entrenador catalán dirigirá el próximo curso al filial verdiblanco en Segunda Federación.

Pese al descenso de categoría, el Betis Deportivo realizó una gran segunda vuelta en Primera Federación tras la promoción del técnico nacido en Mataró, quien consiguió revertir la dinámica hasta llegar a la última jornada con opciones de alcanzar la permanencia.

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El filial bético sumó 34 puntos a las órdenes de Dani Fragoso, situándose como el quinto mejor equipo de la liga en la segunda vuelta de la competición.

Fragoso se enroló en las filas del Real Betis en la temporada 2020/2021. El técnico bético dirigió al Benjamín C y al Alevín B, con el que fue campeón de liga, antes de dar el salto a Fútbol 11, donde logró el campeonato liguero con el Cadete B y el Cadete A.

Su salto al Juvenil División de Honor también fue exitoso, cosechando dos clasificaciones consecutivas a la UEFA Youth League, dos títulos ligueros y la primera Copa de Campeones en la historia del Club.