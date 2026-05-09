eldesmarque.com 09 MAY 2026 - 19:05h.

Los de Berto Suárez sueñan con poder jugar la UEFA Youth League la próxima temporada

Berto Suárez "Llegamos con ganas de no ponernos techo"

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VigoLa UD Las Palmas recibe al Celta de Vigo Juvenil en la Copa de Campeones. Se trata del partido de ida de los cuartos de final de la competición en la que los ocho mejores equipos juveniles de España buscarán el el pase a la final a cuatro y el título de Liga. En juego además está una plaza en la UEFA Youth League, que ya tiene garantizada el Real Madrid, para la próxima temporada. Sigue en directo la retransmisión del partido que se disputa este sábado en la Ciudad Deportiva Barranco Seco.

Los de Berto Suárez, que se han desplazado a las Islas Canarias con sus mejores hombres, buscarán en este partido un buen resultado para afrontar la vuelta, el próximo jueves 14 de mayo en A Madroa, que les dé el pase a la final a cuatro.

Comandados por Jorge Pérez, Aldrine Kibet, Antonhy Khayat o Mateo Sobral el Celta Juvenil ha ganado con solvencia su grupo y alcanzado las semifinales de la Copa del Rey Juvenil en la que cayeron ante el Real Betis, posterior campeón.

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"Llegamos con muchísima ilusión a esta Copa de Campeones, con ganas de no ponernos techo, de ir a por todas e intentar alargar al máximo la temporada", subrayó Berto Suárez, técnico del Juvenil. "Creo que todos llegamos con muchísima energía y con la sensación de que, si fueran otros cinco o seis meses más de competición, los recibiríamos de muy buena gana", destacó.