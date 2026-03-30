Un Tribunal francés dicta sentencia sobre la reclamación del Cardiff al Nantes tras la muerte de Emiliano Sala

Redacción ElDesmarque 30 MAR 2026 - 18:01h.

El Cardiff pedía al Nantes 122 millones y un Tribunal ya ha dado su veredicto

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Emiliano Sala falleció en enero de 2019 tras sufrir un accidente de avión. En ese momento, el jugador se encontraba en pleno traspaso entre el Nantes y el Cardiff y tras su muerte se abrió un proceso judicial en la que unos y otros se reclamaban unas cantidades.

El futbolista estaba en el club francés y cuando le fichó el Cardiff fue justo cuando sufrió el accidente aéreo. Tras esto, el equipo inglés demandaba al Nantes y le reclamaba 122 millones de euros por "los daños sufridos" ya que Emiliano nunca llegó a jugar con el equipo que recién había fichado. Esta cantidad resultó ser de un cálculo que hicieron de lo que podía aportar el jugador argentino y que por tanto luego no puntuaron como pensaban y que por eso bajaron a la Segunda División inglesa, en 2019, meses más tarde del accidente, y que provocó que el club no pudiera ingresar tanto y sus beneficios cayeran estrepitosamente.

Un nuevo revés para el Cardiff en el caso de Emiliano Sala

Un Tribunal francés ha desestimado toda la demanda que reclamaba el Cardiff y además el equipo galés ha sido condenado a pagar 480.000 euros al Nantes, 300.000 por daño moral y 180.00 por gastos de representación legal. Tampoco les dieron la razón en lo que reclamaban con respecto a Willie McKay, intermediario de la operación. Este agente fue el que organizó el vuelo privado en donde sufrió el accidente.

El Cardiff se negó a darle los 17 millones de euros de traspaso por el jugador que había pactado con el Nantes. La FIFA y el Tribunal Arbitral del Deporte ya dieron la razón en este aspecto al club francés y aseguraban que tenían que pagar esa cantidad. De momento el Cardiff ha abonado la mitad. Ahora a esto hay que sumarle lo que acaba de dictar el Tribunal francés.