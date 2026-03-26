David Torres 26 MAR 2026 - 11:54h.

La Novela "El Carpintero de Mestalla" repasa una época conocida de la historia del Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF, que acaba de cumplir 107 años de vida, Mestalla, al que le quedan dos años de vida, sigue inspirando al valencianismo y albergando partidos del primer equipo. Ahora, además, es el lugar dónde transcurre parte de la última novela de temática valencianista que ha salido al mercado. Y es que, este jueves 26 de marzo se presenta en la Biblioteca municipal de Alboraya la nueva novela de Vinatea Editorial "El Carpintero de Mestalla" escrita por Sergi Calvo (Valencia, 1976). La obra, de ficción histórica, abarca el periodo 1934 -1939, es decir: el final de la Segunda República y los relativamente desconocidos sucesos en el club durante la Guerra Civil hasta su conclusión.

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Silenciados y ocultos durante varias décadas durante el franquismo, el Valencia (entonces F.C.) disputó más de cuarenta partidos en diferentes competiciones y sufrió, a nivel institucional y humano los efectos de la guerra en la ciudad y en el país.

Construida a través de un personaje ficticio (Ricardo Aguilar, de profesión carpintero) el libro testimonia aquellos duros años en la ciudad. Desde su taller (próximo a la actual Avenida Reino de Valencia), el carpintero y sus vecinos serán testigos y actores de su tiempo, desfilando por las paginas de la novela personajes fundamentales de la historia del club ya sea desde el verde de Mestalla como Juan Ramón, Iturraspe, Molina o desde las oficinas, en la calle Félix Pizcueta como Luis Colina, Cubells o el rehabilitado presidente de la entidad en aquellos tiempos: Rodríguez Tortajada.

Además de la lucha por la supervivencia de aquel "último efecé" la novela de Sergi Calvo ofrece una visión global de la Valencia capital de la segunda República y el latir del corazón y alma de la ciudad bajo la amenaza de los bombardeos y las penurias bélicas. La novela está disponible en la web de la editorial Vinatea y en las librerías habituales.