Celia Pérez 23 MAR 2026 - 16:36h.

Tras sufrir un colapso durante un partido

Muere Enric Reyna, presidente del Barcelona en 2003, y el Real Madrid reacciona con un comunicado oficial

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El mundo del fútbol vuelve a estar de luto. En esta ocasión sacude a Millonarios FC con la muerte del juvenil Santiago Castrillón un día después de sufrir un colapso durante un partido. A sus 18 años ha perdido la vida tras desplomarse durante un partido del Torneo Nacional sub 20.

Según detalló el Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo, cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra el Santa Fe y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo, que dispuso su traslado en ambulancia a un hospital de la ciudad.

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El jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el domingo por la noche.

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club en un mensaje, en el que despidió a su "número 10" y destacó no solo su talento, sino también su alegría y pasión por el juego.

La muerte de Castrillón, al parecer por un colapso cardiovascular, según versiones de prensa, ha provocado múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano.

El veterano delantero Radamel Falcao, quien volvió al equipo en enero, lamentó la pérdida y aseguró: "Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante".

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La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) recordó que el jugador, oriundo de Bucaramanga, había sido convocado recientemente por la selección sub 19, bajo la dirección técnica de César Torres, y resaltó su entrega y compromiso dentro de la cancha.

"Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego", señaló la FCF en un comunicado