Celia Pérez 31 MAR 2026 - 11:26h.

El técnico malaguista pasó por rueda de prensa con motivo de su renovación

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Dos días después de que el Málaga anunciara la renovación de Juan Francisco Funes por dos temporadas más, el técnico se ha sentado ante los medios para hablar de su continuidad en el club. Su llegada al banquillo del primer equipo tras la salida de Pellicer ha supuesto un cambio radical. Cuarto, con 55 puntos y cuatro del líder, ha conseguido revivir la ilusión de toda la afición malaguista, que sueña con el ascenso a directo a Primera. El técnico vive un momento dulce, aunque como ha reconocido, a punto estuvo de abandonar el equipo antes de la propuesta de Loren Juarros.

“Cuando ellos llegan yo ya había tomado la decisión de marcharme, pensaba salir del club. Una llamada con José María y una reunión con Loren bastaron para convencerme de quedarme. Te hacían plantearte muchas cosas y decidí quedarme. Todo lo que está ocurriendo me lo dijo él esa tarde. La creencia en los pasos que él sigue es muy fuerte. Es importante que siga desarrollando el proyecto. Él siempre dice que queda lo más difícil y, si es así, será lo más bonito", confesó en rueda de prensa.

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Funes llegó al banquillo desde el filial, una apuesta arriesgada para suplir a Pellicer al tratarse de un entrenador cuyo recorrido se basaba únicamente en un Atlético Malagueño que para nada marchaba bien en la clasificación de Segunda Federación. Ahora esa etapa queda atrás con un futuro esperanzador en el primer equipo, del que confiesa que no ha sido difícil llegar a un acuerdo para alargar su vínculo.

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"Creo que cuando no hay mucho que negociar todo es más fácil. José María, que me conoce desde hace más años, no he negociado ningún contrato desde que llegué. Estoy aquí porque quiero y esa parte pesa mucho. No solo en el filial o cuando llego al primer equipo. Agradecerles que valorasen el trabajo que se estaba haciendo y que estemos los tres pudiendo disfrutar del Málaga", añadió.