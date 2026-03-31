Jesús Pérez Baraja 31 MAR 2026 - 21:35h.

Posible alineación del Real Valladolid y el Cádiz CF en la Jornada 33 de LALIGA Hypermotion

Un puesto y dos puntos de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y el Cádiz CF se van a enfrentar este martes a partir de las 21.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la trigesimotercera jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer de forma simultánea una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye, Iván Garriel y Guille Bueno, las ausencias por decisión técnica de Ibrahim Alani y Mario Maroto, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, ya se sabe la alineación del Pucela.

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Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cuatro cambios respecto a la derrota (0-1) contra el Burgos CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana. De esta manera, entran Iván Alejo por Clément Michelin en el lateral derecho, Pablo Tomeo por Ramón Martínez en el centro de la defensa y Peter Federico González y Stipe Biuk por Vegard Erlien y Sergi Canós Tenés en ataque.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Juanmi Latasa.

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Alineación del Cádiz

Conocida una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del internacional Moussa Diakité, del sancionado Iker Recio y de los lesionados Mario Climent, Javi Ontiveros e Iuri Tabatadze, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial Pelayo Fernández, Raúl Pereira, Juan Díaz, Jerónimo Dómina y Sergio Arribas, ya se sabe el once del Cádiz CF.

Sergio González apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo seis cambios respecto a la derrota (2-1) frente a la AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube de la ciudad norteafricana el pasado fin de semana. De esta manera entran Víctor Aznar por David Gil en la portería, Alfred Caicedo por Iza Carcelén en el lateral derecho, Raúl Pereira por Iker Recio en defensa, Álex Fernández por Sergio Ortuño en el centro del campo, y Suso Fernández y Brian Ocampo por Yussi Diarra y Álvaro García en ataque.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador catalán: Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Bojan Kovacevic, Sergio Arribas, Raúl Pereira; Joaquín González, Álex Fernández; José Antonio de la Rosa, Suso Fernández, Brian Ocampo; y Dawda Camara.