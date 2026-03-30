Adrián Gómez Sánchez 30 MAR 2026 - 21:48h.

A tres puntos del descenso

El Real Zaragoza mete en un lío al Valladolid y al Cádiz: así queda la clasificación ante tres partidos claves

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid volvió a perder por segunda semana consecutiva en LALIGA Hypermotion y lo hizo ante el Burgos CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Poco más de 72 horas después de ese duelo con resultado negativo, el conjunto blanquivioleta vuelve a su casa para intentar resarcirse y lamerse las heridas de las últimas dos derrotas.

Al ser preguntado por la presión del Real Zaragoza por la permanencia, Fran Escribá no ha querido pensar en cuentas, destacando que el Pucela debe estar centrado en sus propios resultados para conseguir el readaptado objetivo: "Los puntos que nos van a dar la permanencia son los nuestros, esperar otros resultados no sirve de nada. Es cierto que, cuando pierdes dos partidos seguidos, miras un poco al resto, pero sólo pensamos en nosotros, no podemos esperar favores de los demás".

Sobre el cambio de tendencia, el míster ha explicado no estar preocupado y ve mejoría en el juego desplegado por sus futbolistas, ya que en todos los partidos han tenido opciones de sacar puntos o de ganar: "Lo único que ha cambiado son los resultados. Pudimos perder en Málaga, pero también hemos podido sacar algo más de estos dos últimos, de empatarlos al menos. Va a ser todo así, creo que el equipo ha mejorado, en todos los partidos hemos tenido opciones de puntuar. Quiero gente optimista a mi alrededor, estoy convencido de que lo vamos a sacar".

El valenciano ha hablado sobre el posible guion del próximo encuentro en casa y las posibilidades que ve de salir victorioso del envite: "Cuando volví a ver el partido contra el Burgos me di cuenta de que el equipo generó más de las que se les suele hacer. El Cádiz no es un equipo tan cerrado, pero es parecido y hemos podido dar continuidad al trabajo de la semana anterior".