Adrián Gómez Sánchez 29 MAR 2026 - 21:38h.

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Uno por uno del Pucela: aprobados y suspensos ante el Burgos en la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid jugó ante el Burgos CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla y la afición blanquivioleta se entregó con el equipo desde el principio, con varias acciones que quisieron meter al equipo en el encuentro desde los primeros compases. El duelo regional acabó con una cruel derrota por la mínima, la segunda consecutiva con Fran Escribá en el banquillo, pero se realizaron acciones a reseñar antes del partido.

En la previa del choque, al finalizar el calentamiento, se contó con la interpretación de una tradicional marcha por parte de la banda de cornetas y tambores de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Peñafiel, que inauguraba así la Semana Santa vallisoletana con ese toque artístico que dio el conjunto pucelano a la previa. Después, la Escuela de Música Tradicional Tierra de Pinares fue la encargada de interpretar la entradilla del himno del Pucela con dulzainas y tamboriles, como ya hizo en el duelo contra la Cultural y Deportiva Leonesa.

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Todo ésto insufló de ese ambiente de importancia del partido a una afición metida como nunca en el encuentro. De hecho, los aficionados blanquivioletas desplegaron sus cartulinas moradas y blancas al cielo de Valladolid para cantar el himno y teñir con los colores del club en el Estadio.

Justo después de esto y antes del arranque del partido, Fondo Norte 1928 desplegó un tifo que reflejó el sentimiento de pertenencia hacia Valladolid con un claro mensaje sobre fondo rojo: "El privilegio de ser de aquí, el orgullo de defenderlo". Debajo la palabra Valladolid junto a la silueta de edificios vallisoletanos sobre el fondo blanquivioleta. Todo esto dio mucho colorido a la previa y un clima que no pudo contagiar al equipo de esa energía durante un encuentro que no fue bueno ni vistoso, pero en el que los de Fran Escribá tuvieron ocasiones para mover el marcador a su favor y acabaron perdiendo con un penalti fruto del infortunio.