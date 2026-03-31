Jesús Pérez Baraja 31 MAR 2026 - 11:33h.

Escribá y la presión del Real Zaragoza por la permanencia: "No sirve de nada"

Un puesto y dos puntos de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y el Cádiz CF miden sus fuerzas este martes a partir de las 21.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 33 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto andaluz. Después de perder (0-1) ante el Burgos CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana, el entrenador podría pasar a un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye, Iván Garriel y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, el técnico valenciano podría variar su idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Cádiz

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Cádiz CF, Sergio González ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de perder (2-1) contra la AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube de la localidad norteafricana el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del internacional Moussa Diakité y de los lesionados Mario Climent, Javi Ontiveros e Iuri Tabatadze, y con la presencia de jugadores con ficha de filial, el técnico catalán podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Sergio y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto gaditano, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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David Gil; Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Jorge Moreno, Sergio Arribas; Álex Fernández, Sergio Ortuño; Suso Fernández, Yussi Diarrá, Brian Ocampo; y Roger Martí.