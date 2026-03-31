Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Valladolid
Competicion:
Zorrilla

Posible alineación del Real Valladolid y el Cádiz CF en la Jornada 33 de LALIGA Hypermotion

Los jugadores del Pucela celebran la victoria ante el Leganés
Los jugadores del Pucela celebran la victoria ante el Leganés. LALIGA.
Compartir

ValladolidEl Real Valladolid y el Cádiz CF miden sus fuerzas este martes a partir de las 21.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 33 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto andaluz. Después de perder (0-1) ante el Burgos CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana, el entrenador podría pasar a un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye, Iván Garriel y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, el técnico valenciano podría variar su idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Álvaro Aceves; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Cádiz

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Cádiz CF, Sergio González ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de perder (2-1) contra la AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube de la localidad norteafricana el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del internacional Moussa Diakité y de los lesionados Mario Climent, Javi Ontiveros e Iuri Tabatadze, y con la presencia de jugadores con ficha de filial, el técnico catalán podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Sergio y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto gaditano, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

David Gil; Iza Carcelén, Bojan Kovacevic, Jorge Moreno, Sergio Arribas; Álex Fernández, Sergio Ortuño; Suso Fernández, Yussi Diarrá, Brian Ocampo; y Roger Martí.

peter_federico_celebra_su_gol_ante_el_huesca_en_el_alcoraz.jpeg
El Pucela celebra un gol en Huesca. Real Valladolid.
Temas