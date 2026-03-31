Adrián Gómez Sánchez 31 MAR 2026 - 19:19h.

Gran ambiente en la previa del partido

Alineación confirmada del Real Valladolid y el Burgos CF en la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion

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ValladolidEl Real Valladolid sumó otro varapalo más. Los de Fran Escribá volvieron a perder, esta vez 0-1 ante el Burgos CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Un encuentro difícil de ver por parte de ambos equipos, en el que los locales tuvieron ocasiones para ponerse por delante en el marcador, pero, como de costumbre, no lo hicieron y lo acabaron pagando por un penalti cometido por Clément Michelin en el último minuto del encuentro tras golpear el balón en su brazo después de uno de los pocos disparos burgaleses en el partido.

David González anotó esta pena máxima y asestó un golpe que dejó tocado al Pucela, ya que, a pesar de las limitaciones, el partido se había trabajado para sacar al menos un punto con merecimientos que quedaron en algo insuficiente. Ahora, toca volver a la senda del triunfo para salir del bache.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales después del 0-1 ante el equipo burgalés en el Estadio José Zorrilla, lo que deja al Real Valladolid fuera de los puestos de descenso, con sólo tres puntos de ventaja y muchos equipos metidos en la pelea por esquivar la parte roja de la tabla. Así lo expresaron en Twitter:

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El próximo encuentro blanquivioleta en LALIGA Hypermotion será también en el José Zorrilla ante el Cádiz CF, que llega a ese partido un puesto y dos puntos por encima, 38 por los 36 que ostentan los pucelanos después de esta derrota. Un duelo para volver a cumplir en casa y dejar las dos derrotas ante equipos castellanos en un bache para intentar alejarse más todavía de los puestos de descenso. Eso sí, no será fácil, ya que los gaditanos también se juegan la vida igual que el conjunto blanquivioleta, debido a que no les ha sentado del todo bien el cambio de entrenador.