Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 10:43h.

Lalo Arantegui apuesta por dos fichajes de la casa a la espera de solventar un obstáculo en el Zaragoza

Confía plenamente en la salvación

Compartir







David Navarro compareció este viernes ante los medios para analizar la nueva final que tiene por delante el Real Zaragoza. Los blanquillos reciben la visita del Racing esta jornada, un duelo de rivalidad con objetivos bien distintos. El cuadro aragonés encajó su primera derrota desde el cambio de técnico. Un dato al que el míster no le da mayor importancia, muy concienciado de cuál es el camino del éxito.

Para el duelo ante los cántabros, David Navarro recupera a El Yamiq casi con total seguridad. Solo un contratiempo en esta recta final de semana puede hacer variar el plan. "A falta de dos entrenamientos sí. Se llevó un golpe el primer día propio de la intensidad. Si jugáramos hoy es de la partida", comentó ante los micrófonos.

PUEDE INTERESARTE El desastre económico que supondría el descenso del Real Zaragoza

La rueda de prensa de David Navarro

La afición: "El día del Almería fue mezcla. La gente comenzó enganchada. Ya conseguimos que sea tu hogar, donde te sientes seguro, pero nuestro hogar hay días que es más cálido y otros más frío. De todos depende que vuelva a ser un ambiente cálido y que sume o no".

PUEDE INTERESARTE El Zaragoza ronda el fichaje de un portero cuya llegada depende de un requisito clave

Qué ha cambiado: "No sé lo que ha cambiado. Mi energía también sube y baja. Mi carrera, en situaciones complicadas, hago efecto rebote. Es cuando encuentro mejor rendimiento, pero no creo que haya que personalizar. Ha entrado más gente nuevo en el club, sin mochilas, con energía y buenas emociones. La clave es no perder la energía del primer día".

Saidu: "En el centro del campo es donde ha crecido. Desde que llegó en juveniles y cuando se le ficha es centrocampista. Te da buenas conducciones, supera líneas, ayuda, energía física. Por sus características se le puede utilizar de central, pero creo que donde más le podemos sacar es en el centro del campo. Es muy joven, el tiempo le dará ese poso".