Jesús Pérez Baraja 28 FEB 2026 - 11:19h.

Los posibles cambios y dudas de Escribá ante el Huesca: uno, obligado

Un punto y un puesto de diferencia

Compartir







ValladolidEl Real Valladolid y la SD Huesca miden sus fuerzas este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto aragonés. Después de empatar (2-2) ante el Real Sporting en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini de Gijón el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Pablo Tomeo, y de los lesionados Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y sin presencia de jugadores del Real Valladolid Promesas, el técnico valenciano podría incidir en la idea de la semana anterior. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Guilherme Fernandes; Clément Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Huesca

Aunque aún no se conoce la convocatoria de la SD Huesca, Jon Pérez, Bolo ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de perder (1-2) contra el CD Mirandés en el Estadio de El Alcoraz de la ciudad oscense el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Joaquín Fernández y Diego Aznar, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico azulgrana podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Bolo y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto aragonés, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Dani Jiménez; Álvaro Carrillo, Íñigo Piña, Jorge Pulido, Julio Alonso; Jesús Álvarez, Óscar Sielva; Alejandro Cantero, Francisco Portillo, Jaime Seoane; y Jordi Escobar.