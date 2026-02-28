Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Valladolid
Zorrilla

Posible alineación del Real Valladolid y la SD Huesca en la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion

Celebración de los jugadores del Real Valladolid ante el Racing.
Celebración de los jugadores del Real Valladolid ante el Racing. LALIGA.
Compartir

ValladolidEl Real Valladolid y la SD Huesca miden sus fuerzas este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto aragonés. Después de empatar (2-2) ante el Real Sporting en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini de Gijón el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Pablo Tomeo, y de los lesionados Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y sin presencia de jugadores del Real Valladolid Promesas, el técnico valenciano podría incidir en la idea de la semana anterior. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Guilherme Fernandes; Clément Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Huesca

Aunque aún no se conoce la convocatoria de la SD Huesca, Jon Pérez, Bolo ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de perder (1-2) contra el CD Mirandés en el Estadio de El Alcoraz de la ciudad oscense el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Joaquín Fernández y Diego Aznar, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico azulgrana podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Bolo y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto aragonés, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE

Dani Jiménez; Álvaro Carrillo, Íñigo Piña, Jorge Pulido, Julio Alonso; Jesús Álvarez, Óscar Sielva; Alejandro Cantero, Francisco Portillo, Jaime Seoane; y Jordi Escobar.

peter_federico_celebra_su_gol_ante_el_huesca_en_el_alcoraz.jpeg
Chuki, ante el Córdoba.. Real Valladolid
Temas