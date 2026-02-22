Jesús Pérez Baraja 22 FEB 2026 - 10:55h.

ValladolidEl Real Sporting y el Real Valladolid miden sus fuerzas este domingo a partir de las 14.00 horas en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini de la ciudad asturiana. El partido corresponde a la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Sporting

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Sporting, Borja Jiménez ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de empatar (1-1) ante el Albacete Balompié en el Estadio Carlos Belmonte de la localidad manchega el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con la baja de los lesionados Andrés Cuenca y Mamadou Loum, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico abulense podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Borja y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto gijonés, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Rubén Yáñez; Guille Rosas, Pablo Vázquez, Diego Sánchez, Brian Oliván; Manu Rodríguez, Nacho Martín; Jonathan Dubasin, Álex Corredera, César Gelabert; y Juan Otero.

Bajas y alineación del Pucela

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto rojiblanco. Después de perder por goleada (5-1) ante el Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la ciudad andaluza el pasado fin de semana, el entrenador podría estrenarse con un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Clément Michelin y de los lesionados Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, el técnico valenciano podría variar algunos nombres. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Lucas Sanseviero, Iván San José Chuki, Peter Federio González; y Juanmi Latasa.