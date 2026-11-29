Joaquín Anduro 29 NOV 2026 - 22:27h.

Mourinho colocó a Vinicius por la derecha por primera vez en mucho tiempo

Bellingham pide perdón y da su visión de la polémica: "No sé por qué ese ángulo no se le mostró al árbitro"

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El Real Madrid sufrió una dura e inesperada derrota este sábado al caer por 1-2 contra el Alavés en el Santiago Bernabéu y José Mourinho recibió críticas por no retirar a Vinicius del campo cuando sustituyó a Arda Güler por Carlos Espí. Lo cierto es que, aunque el portugués demostró su confianza en el brasileño, le mandó poco después un mensaje al mandarle a la banda derecha y colocar a Yan Diomande por la izquierda que habla a las claras del cambio de rol de ambos.

La ausencia de Vini por su sanción de cuatro partidos en LALIGA EA Sports la aprovechó el marfileño para reivindicarse al poco de llegar al club con un rendimiento que le hizo colocarse como el favorito de la afición para salir en el once. Desde su regreso, Mou ha ido alternando a los dos futbolistas aprovechando también los descansos y, cuando ambos coincidieron sobre el campo contra el Alavés buscando la remontada, el portugués tomó una decisión.

A los pocos minutos de que Yan Diomande ocupara el lugar de Arda Güler por la derecha, José Mourinho le mandó al otro lado del campo provocando que Vinicius se pasara a la banda derecha. El brasileño había ido de más a menos por la zurda en el partido y, mientras el ex del Leipzig tomaba la iniciativa por su costado, Vini buscaba a Espí con centros con peligro y una jugada personal.

No estaba habituado el jugador brasileño a jugar desde la derecha ya que, salvo momentos puntuales de partido, no lo ha hecho de inicio en un encuentro desde la eliminación en la vuelta de semifinales de la Champions League 20/21 en Stamford Bridge. Allí, Zinedine Zidane innovó con una extraña alineación en la que colocó al ahora '7' madridista como carrilero diestro (con una actuación para olvidar) en una banda que podría seguir ocupando si Mourinho redobla la apuesta por Diomande.

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El enfado de José Mourinho al preguntarle por Vinicius

En sala de prensa, Mourinho explicó con motivos futbolísticos el cambio de Arda por Espí pero se molestó al ser cuestionado por los silbidos a Vinicius: "Mi sensación es que, cuando el Real Madrid pierde, esta es la gran historia. Tenéis algo de qué hablar por lo menos hasta el miércoles. El Real Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado en el equipo, en los cambios... tenéis tantas cosas para decir de una cosa muy objetiva que es que el Real Madrid ha perdido contra el Alavés en el Bernabéu que no necesitáis inventar que Arda se ha marchado enfadado, que Vinicius ha sido pitado, que yo he sido pitado por no cambiar a Vinicius... no necesitáis historias".

"El Madrid ha perdido, dedicaos a analizar nuestra derrota. Las historias se buscan cuando las cosas van muy bien por necesidad de buscar historias, un poco de pimienta. Hemos perdido, es una situación muy dura para nosotros que vosotros tendréis seguramente que criticar y comentar... no vayamos por ahí. Vinicius ha estado como todo el equipo, hemos sido todos iguales. No creo que haya un único jugador que se pueda decir que ha sido mejor que los otros y, obviamente, el entrenador es el responsable, no existe otra historia", finalizó el portugués.