Basilio García Sevilla, 25 NOV 2026 - 22:35h.

El Consejo Consultivo de Andalucía emite un informe desfavorable a la segunda fase de ampliación

Ángel Haro actualiza el estado de las obras del Villamarín: "Es prioritario tenerlo en precio"

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El Real Betis Balompié como equipo de fútbol va como un tiro. Es cuarto en LALIGA EA SPORTS, sexto en la UEFA Champions League y ya ha confirmado prácticamente su pase a la fase de eliminatorias de la máxima competición continental y, además, ha pasado de ronda en la Copa del Rey. Sin embargo, sí que le están surgiendo algunos problemas en su patrimonio inmobiliario.

El estado de las obras del Benito Villamarín se ha convertido en un debate recurrente en los últimos meses en el seno del beticismo. El estadio no avanza como debiera y cada intervención del presidente Ángel Haro deja más dudas sobre la fecha de regreso del equipo a Heliópolis, mientras surgen voces que afirman no ver con malos ojos que el equipo se quede jugando en el Estadio de La Cartuja. Pero ese no es el único obstáculo en cuanto a sus instalaciones que le ha surgido al Betis.

El otro tiene que ver con la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, enclavada en la zona de Entrenúcleos e inaugurada el pasado año 2023. Pues bien, el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un informe desfavorable al expediente tramitado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, relativo a la segunda fase de ampliación, tal y como ha informado ABC de Sevilla. El dictamen es de carácter preceptivo y vinculante, por lo que no puede ser aprobado de forma definitiva.

El Consejo Consultivo es el órgano superior de consulta y asesoramiento jurídico del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, que emite dictámenes sobre proyectos normativos, responsabilidad patrimonial, revisión de actos y conflictos de competencia. Tiene su sede en Granada y está presidido por María Jesús Gallardo.

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El dictamen

En tres páginas y con fecha de 22 de octubre, el informe se divide en cuatro puntos. En el primero, pide corregir un error material en la planimetría de la parcela nominada como V2; en el segundo, una merma de 209 metros cuadrados de zona verde respeto a la vigente ordenación del sector, que no está justificada, y recuerda que “en todo caso, la nueva ordenación deberá fundarse en la mejora del bienestar de la población y en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad urbanística”, señalando que el área de equipamiento deportivo-área de ocio, aumenta en 214.513 m², que redunda en el interés del Betis y no de la población en general.

En el tercero de los puntos, el Consejo Consultivo aborda la edificación de instalaciones de 20 metros de altura, o 40 si son singulares, destinadas a residencial colectivo asociado al deportivo, uso hostelero recreativo y uso comercial, lo que supone una demanda de espacios libres salvo que se justifique la exención del artículo 82 del Reglamento de la LISTA -la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad el territorio de Andalucía-, lo cual no está justificado.

Por último, el cuarto punto trata de la zona V-2 Parque Periurbano Hipódromo, destinado a uso libre y que contempla el uso hostelero-recreativo sin espectáculos, siempre y cuando no excedan del 5% de la superficie neta del espacio libre. Por tanto, pide que se tenga en cuenta que ya existe una estación de servicio en esa parcela y que se contemple “el máximo de extensión que una construcción de una sola planta destinada a uso hostelero podría ocupar en caso de no concurrir con los demás usos igualmente compatibles”.

La postura del Betis

Así las cosas, y según indica la citada información, el Betis en estos momentos no tiene como prioridad en sus planes más inmediatos la ampliación de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, pues todos sus esfuerzos patrimoniales están puestos en el estadio Benito Villamarín, del que Ángel Haro y su consejo darán información a los béticos en la próxima Junta General de Accionistas del 10 de diciembre.

Con todo, el club ya se encuentra trabajando para que el expediente se adapte a todos los requerimientos recibidos, recuperando los metros destinados a zonas verdes, ajustándose a las ordenanzas y aclarando las condiciones de los usos compatibles, con la esperanza de que el Consejo Consultivo dé su visto bueno.