El Villarreal sigue sin arrancar y el técnico sigue muy cuestionado

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Iñigo Pérez no consigue dar con la tecla. El Villarreal CF cayó derrotado este domingo ante el FC Barcelona (3-2) en un partido que se le puso muy de cara en la primera mitad, pero en el que acabó cediendo en cuestión de 10 minutos durante la segunda. El técnico ya ha estado en entredicho días atrás y, lejos de apagar las dudas, no hace más que alimentarlas semana tras semana.

Mientras tanto, la comparación con Marcelino García Toral le sigue dejando en mal lugar. El curso pasado, tras la jornada 13 y con el primer tercio de competición cumplido, el Villarreal sumaba 29 puntos y ocupaba la tercera posición liguera, con un gran balance de nueve victorias, dos empates y sólo dos derrotas.

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Marcelino se fue en verano, Iñigo llegó en su lugar y ahora los números clasificatorios son bastante distintos. Con 13 jornadas disputadas, el Villarreal sólo suma 15 puntos, casi la mitad que el pasado curso a estas alturas. Ocupa el 10º puesto en LaLiga y sólo ha logrado cuatro triunfos, a los que hay que añadir tres empates y seis derrotas.

El Villarreal de Iñigo Pérez, peor que el de Marcelino

Decepcionante y pobre. Esos son los dos términos que mejor definen estos primeros meses de Iñigo Pérez en el banquillo, marcados especialmente por una dinámica inicial de cinco jornadas sin ganar. En la Champions League, además, la situación no es mucho mejor: sólo 3 puntos en cuatro jornadas para ocupar el puesto 28º. Ahí, al menos, sí sale beneficiado ya el bueno de Iñigo, pues Marcelino sólo sumó 1 punto en toda la Fase Liga, en la que el Villarreal hizo un ridículo espantoso y acabó penúltimo, empatado a puntos con el Kairat.

La comparativa, en cualquier caso, es demoledora: el Villarreal actual ha ganado cinco partidos menos, ha perdido cuatro más y presenta un balance goleador siete tantos peor en ataque y siete más negativo en defensa. La diferencia es especialmente significativa en el apartado defensivo, puesto que con Marcelino recibía menos de un gol por encuentro y había encontrado en el equilibrio entre sus líneas una de sus principales virtudes.

Dicen que las comparativas son odiosas, pero en este caso también es inevitable. La apuesta de Fernando Roig por Iñigo no termina de arrancar, al menos de momento. Los próximos partidos, ante Slavia de Praga, Celta, Real Sociedad, Sabah, Rayo y Osasuna antes de acabar el año deben ser determinantes para cerrar 2026 con buenas sensaciones y mejores números. En caso contrario, el técnico volverá a estar en el disparadero ante una posible destitución, rumores que ya han sonado semanas atrás. De momento, pese a las dudas, la confianza se mantiene.