Juan Pérez 22 NOV 2026 - 20:50h.

El Villarreal desmiente que su operación ocular esté relacionada con el visionado del fenómeno astrológico sin gafas

El motivo de la expulsión de Fermín López en el Barça-Villarreal que indignó a Hansi Flick

Compartir







La rumorología viral alrededor de la victoria del FC Barcelona ante el Villarreal CF ha empujado a creer a muchos seguidores que Nicolas Pépé no estaba disponible por un problema ocular relacionado con el eclipse solar...y no es así. La continuidad de cierta información de uno de los comentaristas del partido ha sido desmentida por completo por el conjunto groguet a pesar de que las redes sociales han rescatado un vídeo del futbolista de hace meses cometiendo una imprudencia.

La derrota del Villarreal ante el Barça pesa por los motivos arbitrales tanto como por la remontada, pero además ha tenido consecuencias imprevistas a costa de un escándalo que el club desenmascara en solo unas horas. La reciente operación ocular del jugador de Costa de Marfil se había vinculado a un acto que algunas personas acometieron, ver el eclipse sin gafas, pero el club ha actuado rápido para tumbar el relato.

Después de la publicación de ciertas informaciones, el equipo amarillo ha negado taxativamente que la intervención oftalmológica de Nicolas Pépé tenga relación con ver el eclipse solar del pasado 12 de agosto. Tanto es así que el club ha ido más allá para señalar a los que han aireado el asunto sin tener datos precisos: "La intervención estaba programada con anterioridad, por motivos totalmente ajenos a este hecho. El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas", dice el comunicado.

El periodista que lo ha argumentado en la retransmisión, Javier Valle, rectifica tras lo que le ha dicho el club a pesar de defender que él había comentado que no tenía continuidad por un problema en la vista. Y lo pone en valor porque de sus palabras al escándalo viral en redes sociales hay un abismo, ya que en su día el jugador subió un clip a redes sociales mostrando no solo el eclipse, sino a él mismo viéndolo sin las gafas.

PUEDE INTERESARTE La carambola que manda a Marcelino a Arabia Saudí y puede dejar en cuadro al Villarreal

De hecho el propio jugador ha subido en Snapchat dos stories para remarcar la crítica: "Decid que estuve en la luna, que queda más creíble", un guiño que habla de todo lo que se ha encontrado de repente el costamarfileño. De hecho no le ha valido con una historia, y ha subido otra minutos después: "Los medios sois de una incompetencia terrible. Dejadme tranquilo". Una reacción natural a todo lo que ha sucedido durante la retransmisión en la derrota del Villarreal.