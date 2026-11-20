Fran Fuentes 20 NOV 2026 - 13:45h.

Claudio Giráldez recupera a Álvaro Núñez para el lateral, pero sigue teniendo tres ausencias importantes

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El Celta de Vigo se enfrenta al Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro que llega tras el parón de selecciones y en el que los de Claudio Giráldez buscarán reencontrarse con la victoria. Para ello, el técnico celeste ha anunciado varias bajas, aunque la buena noticia la ha dado Álvaro Núñez, que regresa a una lista junto con Jones El-Abdellaoui. Por contra, las ausencias del equipo para el importante partido son Carl Starfelt, Miguel Román y Borja Iglesias, quienes se siguen recuperando de sus respectivas lesiones.

Sobre la convocatoria, el propio Claudio Giráldez ha comparecido en rueda de prensa, explicando las diferentes altas y bajas que registrará el equipo de cara al trascendental partido frente al Real Madrid: "Recuperamos a Jones y Álvaro. Ilaix también está a disposición que venía con molestias. También habéis visto a los tres lesionados correr en el campo con mejores sensaciones. Miguel, Borja y Starfelt tienen pruebas y a partir de ellas veremos cuándo puede ser la reincorporación con el grupo", ha explicado en la sala de prensa.

En este sentido, al conjunto celeste no le queda más remedio que seguir esperando. Especialmente a Miguel Román, por quien Claudio Giráldez lleva todo el curso tirando de los muchachos del filial Andrés Antañón y Hugo Burcio para completar su centro del campo. Esta es la convocatoria final al completo:

La convocatoria del Celta de Vigo para jugar contra el Real Madrid en el Bernabéu:

Porteros: Altay Bayindir, Ionut Radu, Iván Villar.

Defensas: Marcos Alonso, Abdoulaye Faye, Sergio Carreira, Javi Rueda, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Sebastián Cáceres, Álvaro Núñez y Javi Galán.

Mediocentros: Ilaix Moriba, Aleix Febas, Andrés Antañón, Hugo Burcio.

Delanteros: Ferran Jutglà, Iago Aspas, Pablo Durán, Hugo González, Jones El-Abdellaoui, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Couhaib Driouech.