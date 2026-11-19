Pablo Sánchez 19 NOV 2026 - 22:31h.

Tchouaméni sólo tiene "molestias" y no está descartado ante el Celta

Completó al mismo ritmo que sus compañeros la sesión de entrenamiento

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El extremo del Celta Álvaro Núñez podrá reaparecer este sábado frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu tras superar la rotura fibrilar en el aductor de la pierna izquierda que había sufrido el pasado 20 de octubre. El futbolista vasco recibió este jueves el alta médica tras completar al mismo ritmo que sus compañeros la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza, donde el internacional español Borja Iglesias volvió a ejercitarse al margen del grupo.

Álvaro Núñez no juega un partido desde el pasado 15 de octubre cuando disputó los últimos minutos del partido europeo contra el Juventus. Sin minutos después ante el Alavés, el extremo se perdió los últimos seis compromisos por lesión: Celtic, Betis, Rayo Vallecano, Union Saint-Gilloise, Levante y Salamanca CF UDS.

Pablo Gavián, operado con éxito de su grave lesión de rodilla

El defensa Pablo Gavián ha sido intervenido de manera satisfactoria de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligará a perderse lo que resta de temporada, informó el Celta. El futbolista del Celta Fortuna, uno de los habituales en el once inicial de Fredi Álvarez, se lesionó durante el partido liguero que enfrentó al filial celeste con el Córdoba el pasado 31 de octubre en Balaídos.

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En su comunicado de prensa, la entidad celeste trasladó todo su apoyo y ánimo de cara a esta etapa de recuperación al canterano, que no volverá a jugar hasta la próxima campaña.