Redacción ElDesmarque Madrid, 22 OCT 2026 - 13:52h.

El exjugador reclama imparcialidad en el análisis arbitral y señala al VAR por los errores que, a su juicio, siguen siendo demasiado frecuentes

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Las quejas arbitrales del Real Madrid siguen están marcando la semana previa al Clásico de este domingo 25 de octubre a las 21:00h. Alfonso Pérez, exfutbolista de el conjunto merengue y del Barça, se ha pronunciado sobre la polémica durante el Desafío NACEX de pádel, celebrado en Barcelona, y ha defendido que los errores deben analizarse con independencia del equipo perjudicado o beneficiado. El exdelantero ha puesto el foco en el VAR y ha reclamado una postura de mayor imparcialidad ante las decisiones de los colegiados.

Alfonso Pérez pide imparcialidad ante los errores arbitrales

Al ser preguntado por el supuesto victimismo del Real Madrid con los árbitros, Alfonso Pérez ha recordado que el VAR permite revisar acciones que antes podían pasar inadvertidas, aunque ha señalado que los errores continúan produciéndose con frecuencia. “Es una indignación en general, no solo del Real Madrid, puede ocurrir con cualquier equipo”, explicó. Para el exfutbolista, las imágenes de televisión y las revisiones arbitrales han convertido muchas jugadas en motivo de debate, pero considera que las decisiones deben valorarse con independencia de los colores.

Su postura pasa por reconocer los errores incluso cuando favorecen al equipo al que uno apoya. “Aunque cuando favorecía a mi equipo, no me gustaba que favorezcan a mi equipo por los errores que puedan cometer, porque al fin y al cabo hay que ser justo con las cosas”, afirmó. Alfonso ha insistido en que una acción debe juzgarse por lo sucedido sobre el terreno de juego, sin que el escudo condicione el análisis. “Cuando hay un penalti o una expulsión que es justa, pues hay que decirlo, aunque sea tu equipo”, añadió.

El VAR, en el centro de la polémica antes del Clásico

El exjugador también ha cuestionado la frecuencia con la que se producen errores arbitrales pese a la existencia de la tecnología. “Es una herramienta que hay que sacarle provecho”, señaló sobre el VAR, antes de lamentar que los colegiados sigan equivocándose “muchísimo”. Sus declaraciones llegan en plena escalada de tensión por las críticas del Real Madrid al arbitraje y a pocos días de su enfrentamiento contra el Barcelona. El club blanco y su afición ha cuestionado distintas decisiones arbitrales y el funcionamiento del VAR tras lo sucedido en el gol anulado a Lo Celso en el Real Betis - Barcelona del pasado fin de semana.