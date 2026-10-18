El golazo a lo Djalminha de Hugo Novoa, un deportivista de cuna

Juan Pérez 18 OCT 2026 - 19:21h.

El jugador de 23 años le anotó un tanto al equipo de su vida

Leo Román deja de nuevo dudas en el Dépor con el apoyo de Antonio Hidalgo: "El que más jodido está es él"

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La historia de Hugo Novoa parece escrita para volver a Coruña en algún punto de su carrera, y su golazo ante el equipo de su vida así lo demuestra después de la victoria del RC Deportivo ante el Alavés. El lateral y a veces extremo del conjunto de Quique Sánchez Flores aprovechó los errores defensivos del conjunto de Antonio Hidalgo para demostrar una calidad excelsa con un tanto que además de demostrar su calidad, tiene una comparación automática con un tanto de Djalminha que muchos deportivistas recordarán.

La trama para repatriar a Hugo Novoa parece una misión para muchos después de ver a lo que ha llegado el actual jugador del Alavés. Coruñés y nacido en Bertamiráns, el lateral decidió en su día salir del Dépor para probar suerte en Alemania ante la falta de oportunidades de la cantera, y es que estuvo cerca de conectar con la situación actual donde tantos chavales han dado el salto hasta besar la élite después de tantos años. Y entre tanto, el chaval ha querido firmar un golazo para demostrar que está preparado.

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Lo curioso es que el golazo de Novoa, que perfectamente lo podría haber firmado Lamine Yamal, es calcado a uno de Djalminha ante el Celta en el año 2.000. En aquel derbi el brasileño marcó las diferencias con una jugada que acabó exactamente como ahora la ha ejecutado Novoa, y aunque las comparaciones son imposibles, la esencia de ese tanto está ahora presente. Más por las implicaciones de tener por delante a un jugador que ha vivido Riazor desde pequeño en la grada.

Novoa no es solo del Dépor, es muy del Dépor como su círculo cercano de amigos, algo que ha confesado en más una ocasión. En su momento no veía un camino claro para saltar al primer equipo precisamente porque la apuesta por la juventud no era tan clara, y por eso tomó la decisión de saltar a la Bundesliga donde empezó una carrera que le llevó a Leipzig y luego a Basilea, Utrecht, Villarreal y Alavés. Si vuelve o no solo lo sabe el destino y el director deportivo deportivista, pero está claro que parece haberse encarnado en Djalminha al menos para este golazo.