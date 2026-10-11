Álvaro Borrego 11 OCT 2026 - 17:23h.

Antony sufrió un golpe contra el Deportivo y el entrenador chileno ha optado por reservarle

Claudio Bravo duda sobre la salida de Manuel Pellegrini del Betis: "Harán todo lo posible"

Compartir







Alineaciones confirmadas de Real Betis y Osasuna en la jornada 8 de LALIGA en La CartujaReal Betis y Osasuna se miden este domingo en La Cartuja tras un parón de tres semanas debido a los partidos de selecciones y lo hacen con el objetivo común de reencontrarse con la victoria, después de que tanto el conjunto andaluz como el navarro no pasaran de empate a un tanto en la jornada séptima de LaLiga EA Sport, los verdiblancos en el campo del Dépor y el pamplonés como local ante Rayo. La nota más llamativa en el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini es la suplencia de Antony. Dani Ceballos, Lo Celso y Troy Parrott también se quedan en el banquillo de inicio.

Antony, la gran ausencia en el Betis

Como viene siendo habitual, Manuel Pellegrini ha dosificado los esfuerzos tras el parón y sobre todo pensando en que disputará nueve partidos en cuatro semanas. Ninguno de los internacionales saldrá de inicio a excepción de Fran García, dado que es el único lateral zurdo natural de la plantilla y Ez Abde, motivado por la suplencia de Antony.

PUEDE INTERESARTE Manuel Pellegrini vuelve al lugar donde todo cambió en su carrera

Durante estas dos semanas los servicios médicos del Real Betis han tratado de cuidar al máximo a Antony Matheus dos Santos para evitar ciertos contactos que le puedan producir dolor. En el último partido antes del parón recibió una dura entrada con los tacos que aún perdura marcada en su piel, de ahí que durante varios días haya entrenado al margen para evitar contacto físico en determinados ejercicios. Una hoja de ruta esbozada para proteger al brasileño y reducir posibles dolores en determinados ejercicios, con el propósito de que pueda estar en plenitud de condiciones en el regreso a la competición doméstica... aunque por el momento el entrenador ha optado por reservarle.

El Real Betis sale con Álvaro Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Fran García; Fornals, Marc Roca, Isco; Riquelme, Ez Abde y Cucho Hernández.

En el banquillo estarán Diego Conde, Bartra, Facundo, Antony, Ángel Ortiz, Fidalgo, Valentín, Deossa, Troy Parrott, Lo Celso, Dani Ceballos y Morante.

Aimar Oroz, baja de última hora en Osasuna

Luis Miguel Ramis afronta su visita a La Cartuja sin poder contar con Aimar Oroz, baja de última hora tras haber sufrido molestias en el entrenamiento de este sábado. Su ausencia llama especialmente la atención por las declaraciones del técnico en la rueda de prensa previa al partido, en la que habló del futbolista rojillo dando por hecho que iba a contar con él para el encuentro ante el Real Betis.

Las principales novedades de la citación son los regresos de Rosier y Moi Gómez, mientras que Jorge Herrando, Kike Barja, Moro, Del Castillo y Asier Bonel tampoco estarán disponibles para el partido.

Osasuna sale con Aitor Fernández; Arguibide, Catena, Santos, Abel Bretones; Moncayola, Torró; Rubén García, Moi Gómez, Raúl y Ante Budimir.

En el banquillo se quedan Sergio Herrera, Bermejo, Iker Muñoz, Rico, Rosier, Dubasin, Boyomo, Mauro, Osambela y Rockson.