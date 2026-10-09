Basilio García Sevilla, 09 OCT 2026 - 10:25h.

El delantero granota estuvo en la órbita del Sevilla en los últimos días del mercado hasta que llegó el belga

Lucas Stassin apura sus opciones para estar contra el Levante

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El Sevilla FC será el último en regresar a la competición tras el 'megaparón' de selecciones. Junto al Levante UD, disputarán el partido del lunes de una jornada 8 que comienza este viernes en La Rosaleda. Si no quieres caldo… y en el Ciutat de València se podrá vivir un duelo curioso entre dos delanteros que estuvieron en el tramo final del mercado en la órbita nervionense. Solo llegó uno, pero ni Lucas Stassin ni Petar Ratkov tienen asegurada su participación.

El Sevilla tuvo en Petar Ratkov una opción más que avanzada para reforzar su delantera. Eso sí, siempre fue una alternativa, primero cuando se intentó traer al danés Conrad Harder y también cuando este se decidió por marcharse al Estrasburgo, donde ya ha marcado un gol en 72 minutos. El fichaje del nórdico parecía hecho, pero el serbio esperaba al Sevilla con el interés del Levante a sus puertas. Sin embargo, cuando Harder se decidió por la Ligue 1, José Ignacio Navarro volvió a buscar una alternativa y el balcánico no tuvo más remedio que decidirse finalmente por el equipo valenciano.

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Ratkov, cansado de esperar y sin sitio en la Lazio, acabó fichando por el Levante. Aunque se hizo oficial en el último día de mercado, el club granota ya había dejado cerrada su llegada dos días antes. En ese periodo, se activó la posible llegada de Lucas Stassin, con un perfil completamente distinto. Mientras uno tiene como fortaleza su altura y es un delantero referencia, el otro es más móvil y se maneja bien en todas las zonas del ataque. El 31 de agosto se cerró la negociación y el 1 de septiembre arribó en la capital hispalense junto a Félix Correia para firmar su contrato. Los dos jugadores llegaron a sus clubes de destino en calidad de cedidos con opción de compra, siendo sensiblemente más alta la del belga -25 millones- que la del serbio -14 ‘kilos’-.

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La participación de ambos

De momento, Stassin está dando la razón a José Ignacio Navarro y su fuerte apuesta por reforzar la delantera con uno de los delanteros jóvenes más prometedores del panorama continental. Debutó con gol ante el RCD Espanyol, participó en la jugada del tanto de Miguel Sierra al Deportivo de A Coruña y ha dejado muy buenas sensaciones hasta que se lesionó en el partido de Riazor.

La participación de Ratkov en el Levante es más discreta. Hasta el momento, jugó de titular ante el FC Barcelona completando una hora de partido y acumuló seis minutos más ante el Villarreal CF. Dos partidos, cero goles y dos derrotas.

A escasas horas del duelo en la carretera de Orriols ninguno de los dos tiene la participación asegurada. Stassin empezó a pisar el césped en el entrenamiento del jueves y parece precipitado que esté disponible para el lunes, mientras que Ratkov sigue a la sombra del exsevillista Iván Romero, que presumiblemente será titular.