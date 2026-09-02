El Levante UD cierra el mercado con Petar Ratkov y pierde a Akieme por 3 minutos

David Torres 02 SEP 2026 - 07:45h.

El Levante pesca en el Bayer Leverkusen: Axel Tape llega cedido

El Stade Reims firmó 3 minutos tarde la documentación por Akieme

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ValenciaPetar Ratkov se ha convertido en nuevo jugador del Levante UD después del acuerdo formalizado con la SS Lazio para su cesión hasta final de temporada. Por el contrario, Akieme se quedó sin fichar porque su club de origen, el Stade Reims, se pasó 3 minutos en hacer llegar su documentación. La cesión de Tay Abed al Valladolid completó un día loco en el que cedió a Martin Krug al Torremolinos y a Dani Martín al Real Valladolid con Abed y en el que a última hora tuvo una oferta por Etta Eyong del Valencia CF que desestimó.

Quién es Petar Ratkov

El delantero (18 de agosto de 2003, Belgrado) se formó en las categorías inferiores del FK DIF Beograd antes de incorporarse al FK TSC Backa Topola. En la temporada 2023/2024 inicio una nueva etapa en Austria con el Red Bull Salzburgo, club con el que debutó en competiciones europeas como la Champions League y la Europa League. También lo quería el Sevilla, pero eligió el Levante.

Durante su etapa en el conjunto austriaco, Ratkov también protagonizó uno de los momentos más destacados de su carrera al marcar el gol más rápido de la Bundelisga. Fue el 17 de febrero de 2024, ante el FC Blau-Weiß Linz, cuando adelantó a su equipo a los seis segundos del inicio del encuentro. Después de disputar 99 partidos y anotar 22 goles con el Red Bull Salzburgo, en el mes de enero del presente año, se incorporó a la SS Lazio. Con el conjunto italiano ha participado en nueve encuentros.

El nuevo atacante levantinista también es internacional con Serbia. Ratkov ha defendido la camiseta de su país en las categorías Sub-19 y Sub-21 y, el 14 de octubre de 2023, debutó con la selección absoluta.