David Torres Valencia, 04 OCT 2026 - 11:11h.

Los datos del bombero Javier Aguirre en España: Salvó cuatro equipos sí, pero hizo mucho más

El boxeador prepara su próximo combate de alcance mundial contra Christian Mbilli en Gandía

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Javier Aguirre ya es uno de los protagonistas principales del actual Valencia CF. El técnico mexicano ha aterrizado en Mestalla para intentar cambiar la dinámica del equipo después de la salida de Carlos Corberán y afrontar el reto de devolver al conjunto valencianista a la senda de la tranquilidad. Su llegada se hizo oficial después de que el Valencia cerrara el acuerdo con Aguirre y el 'Vasco' ya ha comenzado a trabajar con la plantilla. Además, Aguirre ya habla como valencianista y afronta su regreso a LaLiga con la ilusión de recuperar el carácter de un Mestalla que considera un fortín.

Pero Aguirre no es el único mexicano ilustre que estos días tiene Valencia como centro de operaciones. A pocos kilómetros de la capital, en Gandía, se entrena otra de las grandes estrellas deportivas de México: Saúl 'Canelo' Álvarez.

El boxeador es una de las grandes figuras del boxeo mundial. Campeón en cuatro categorías y ganador de combates frente a nombres como Gennadiy Golovkin, Miguel Cotto, Sergey Kovalev o Billy Joe Saunders, Canelo llega a esta nueva etapa de su carrera con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, además de 39 triunfos por KO. Tras perder ante Terence Crawford en 2025, el mexicano prepara ahora su regreso al ring.

Y lo hace en Gandía. Canelo ha elegido la localidad valenciana para desarrollar buena parte de su campamento de preparación antes de enfrentarse al francés Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, en una de las grandes citas del calendario boxístico de este año.

Canelo también banca a Javier Aguirre

Durante su estancia en España, ESPN preguntó a Canelo por la llegada de Javier Aguirre al banquillo del Valencia. La respuesta del campeón mexicano fue clara: "Desearle lo mejor del mundo, es un gran entrenador, un gran director técnico, por eso ha hecho grandes cosas, por eso está donde está, le deseo lo mejor".

Canelo explicó además que conoce al 'Vasco' de sus encuentros alrededor de la selección mexicana y que siempre ha recibido un trato de respeto por parte del técnico. "Siempre que lo veo se ha portado muy bien conmigo", explicó el púgil.

“No he podido hablar con él (Javier Aguirre), mucho respeto para él, siempre que lo veo se ha portado muy bien conmigo y yo de la misma manera, pero no he tenido la oportunidad de tener comunicación con él, pero para mí siempre es un placer el apoyarlos a todos”, contó

Dos estrellas mexicanas, dos retos muy diferentes y un mismo escenario. Mientras Aguirre prepara su estreno con el Valencia ante el Racing de Santander, Canelo apura en Gandía su puesta a punto para una pelea que puede marcar otro capítulo importante de su carrera.