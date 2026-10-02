El virus FIFA vuelve a atacar al Celta de Vigo y hace saltar las alarmas

Joaquín Anduro 02 OCT 2026 - 13:43h.

Ionut Radu no jugaría más minutos con Rumanía en esta ventana

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El Celta de Vigo está siendo atacado durante esta ventana internacional por el 'virus FIFA' y, tras la lesión sufrida por Santiago Cáceres con Uruguay, se le ha sumado las molestias que arrastra Ionut Radu con Rumanía y que se habrían agravado durante los últimos encuentros. Unos problemas que habían provocado incluso malestar en el club vigués por cómo ha manejado la situación su seleccionador, Gica Hagi.

Según informa Gazeta Sporturilor, desde el Celta le habrían solicitado a la federación rumana que su guardameta no jugase ya más minutos en los choques restantes de los Tricolorii ante Polonia este viernes y Suecia el próximo lunes. Radu habría arrastrado ya problemas en el hombro derecho del inicio de temporada con los de Claudio Giráldez que se habrían traducido en "importantes lesiones en los tendones" durante la concentración con su selección.

Gica Hagi ya confirmó este jueves en rueda de prensa que Otto Hindrich podría ser el titular en el choque ante los polacos motivado también por las críticas recibidas por Ionut Radu en las derrotas frente a Suecia por 2-1 y Bosnia por 2-4 que complican la permanencia rumana en el Grupo B de la Nations League. A pesar de ello, el que fuera jugador de Real Madrid y Barcelona y una de las estrellas del fútbol mundial durante los años 90 defendió al portero celeste tras estas actuaciones.

Una nueva lesión en el Celta

Una vez regrese el meta a la disciplina del Celta se analizará con exactitud su situación para saber si puede seguir jugando o estas molestias han ido a más. En caso negativo, tanto Altay Bayindir, que aún no ha tenido minutos tras firmar este verano e Iván Villar esperan su oportunidad.

El que sí cayó lesionado con Uruguay es Sebastián Cáceres, que sufre una "pubalgia" tal y como ha confirmado el propio Celta de Vigo durante la concentración con la selección charrúa. El defensa se sumó a la grave lesión de Miguel Román, cuyo alcance aún se desconoce, y a las de Iago Aspas y Jones El-Abdellaoui, que aún no están al 100%.