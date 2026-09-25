Fran Fuentes 25 SEP 2026 - 11:04h.

El zaguero, que ha vuelto con la Selección Española, admite que el agarrón existe y la expulsión es justa

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Pese al penalti cometido en el derbi, Dean Huijsen ha elevado mucho sus prestaciones con el Real Madrid esta temporada. El central malagueño, que el año pasado tuvo problemas para mostrar su mejor nivel, acabó el curso pasado de manera ascendente. Sin embargo, no ha sido hasta ahora, con el regreso de José Mourinho, un técnico que le conoce muy bien, que está mostrando no solo su buena salida de balón, sino contundencia, eficacia al corte y un juego aéreo en clara mejoría. Una progresión que le ha valido volver a la Selección Española de la mano de Luis De la Fuente tras perderse el Mundial.

Pese a todo, Huijsen asume su error en el derbi, habiendo perjudicado al Real Madrid al dejar a sus compañeros con uno menos. Así lo ha expresado en una entrevista concedida a OkDiario: "Es jodido, pero son cosas del fútbol. Al final toca aprender de eso y a seguir. A ver, yo creo que la regla es que si agarras es roja, ¿no? Por regla tiene que ser roja, aunque para mí, en mi opinión, tendría que estar un poco más abierto a interpretación. Obviamente, si le coges el cuello y lo tiras con todas tus fuerzas, es diferente. Obviamente le agarré, pero Giuliano también es listo en dejarse caer y provocar el penalti. Así que creo que la regla debería estar un poco más a la interpretación", expresa.

Sobre la mejoría de su nivel, lo achaca en gran medida a la forma de trabajar de José Mourinho: "Creo que él sabe de lo que soy capaz y me exige mucho. También este año, físicamente, he estado entrenando mucho en verano para llegar físicamente bien. Y creo que, hasta ahora, como era, estoy bien físicamente y me siento bien y espero seguir estándolo. Lo he dicho en otras entrevistas, que me mete mucha caña y eso es bueno para mí", reconoce el malagueño.