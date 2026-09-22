Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 13:20h.

El onubense se suma a la baja de Manuel Ángel, que ni siquiera viajó a Marbella

Nico Guillén tiene algo especial: robo, control orientado y zurdazo por la escuadra que no te puedes perder

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No está teniendo suerte Nico Guillén en las últimas convocatorias con la selección sub 19. El centrocampista sevillista está en los planes de Paco Gallardo para el combinado juvenil, pero ha tenido que regresar a la capital hispalense tras haber sido valorado por los servicios médicos de la RFEF.

El onubense acabó con molestias el partido del Sevilla Atlético del pasado domingo ante el Atlético Sanluqueño. Horas antes había estado convocado con el primer equipo, aunque no llegó a saltar al campo para enfrentarse al FC Barcelona. Tras jugar con el filial, se desplazó a Marbella, donde tiene lugar la primera concentración de la sub 19 de la temporada, pero tras ser explorado ha emprendido el camino de regreso a Sevilla.

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No obstante, en el Sevilla no saltan las alarmas. No es una lesión, sino unas molestias que le impedirán ejercitarse al cien por cien en unos entrenamientos fijados hasta el próximo jueves. Este miércoles, además, disputarán un partido de entrenamiento que el sevillista no habría podido jugar. Nico Guillén queda pues pendiente de evolución, y su concurso en el partido del Sevilla Atlético ante el Atlético Central del próximo domingo.

Mala suerte con la selección

No es la primera vez que le sucede algo similar a Nico Guillén con la selección sub 19. Sin ir más lejos, al inicio del verano se cayó de la convocatoria para el Europeo de la categoría por un problema dental. El canterano sevillista se quedó fuera de una competición en la que los de Paco Gallardo arrasaron, proclamándose campeones.

Por si fuera poco, el otro sevillista citado por el de Torreblanca también tuvo que salir de la convocatoria. Manuel Ángel sufrió un fuerte golpe en el tobillo en el partido ante el Atlético Sanluqueño, y ni siquiera llegó a desplazarse a la Costa del Sol. La sub 19 disputará en el próximo parón la Ronda 2 del Europeo de 2028, en la que se medirá a Islandia, Gales y Finlandia en un minitorneo que se disputará del 11 al 17 de noviembre en el país británico.