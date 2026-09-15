Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Espanyol para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 06:02h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Rayo Vallecano y Espanyol de la jornada 6

El gesto de Ratiu hacia el palco en plena guerra del Rayo con la directiva

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El Estadio de Butarque vuelve a abrir sus puertas este martes 15 de septiembre a las 19:00h para albergar el duelo entre el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol, correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto franjirrojo saldrá ante su afición con la necesidad imperiosa de reaccionar tras encajar una dura derrota por 4-1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un resultado que le deja en la zona baja con 4 puntos en cinco encuentros disputados. Por su parte, la escuadra perica desembarca llega a la capital con la moral alta y 7 puntos en su haber, impulsada tras firmar un solvente triunfo por 0-2 ante CA Osasuna en El Sadar con polémica. Al tratarse de una fecha intersemanal, las rotaciones en ambos bloques se perfilan como un factor determinante.

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo apostará por un esquema 4-4-2 con la intención de recuperar sensaciones y dar refresco a varias piezas. En el apartado de ausencias, Beñat San José sigue sin poder contar con los lesionados Luiz Felipe, Isi Palazón, Augusto Batalla y Jozhua Vertrouwd, a los que se suma la baja por sanción de Jorge De Frutos, que cumple su segundo partido de castigo; por su parte, Randy Nteka se mantiene como duda por molestias musculares. Emil Audero se perfila como titular defender la portería local. En la zaga, Andrei Ratiu se disputará el lateral derecho con Iván Balliu, mientras que Adrià Pedrosa ocupará en izquierdo. Florian Lejeune formará la pareja de centrales junto a Pathé Ciss. En el centro del campo, Óscar Valentín estará acompañado por la uno entre Unai López o Bouare, dejando las bandas a Fran Pérez y Álvaro García. En punta de lanza, Sergio Camello compartirá ataque con Alemão o con la opción de retrasar a Pedro Díaz a la mediapunta.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Espanyol:

Portero: Audero

Defensas: Ratiu/Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa

Centrocampistas: Fran Pérez, Unai López/Bouare, Óscar Valentín, Álvaro García

Delanteros: Camello, Alemão/Pedro Díaz

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol articulará su juego bajo un dibujo 4-2-3-1 dispuesto a dar continuidad a sus buenas sensaciones a domicilio y dosificar el desgaste físico. Para esta cita, Manolo González mantiene las bajas confirmadas en la parcela ofensiva de Javi Puado y Kike García, a las que se añaden las molestias musculares que arrastra Andoni Gorosabel. Marko Dmitrovic custodiará la portería blanquiazul, en la retaguardia Omar El Hilali ocupará el carril derecho, mientras que el izquierdo se lo disputarán Hinojo y Hartman. Leandro Cabrera liderará la zaga acompañado por uno entre Riedel o Unai Núñez. En la sala de máquinas, Gabriel Moscardo asumirá el pivote defensivo escoltado por Edu Expósito o Pol Lozano, dando libertad a Álex Calatrava en la mediapunta, aunque no hay que descartar a Marcos Fernández. Arriba, Roberto actuará como referencia de área, flanqueado por Tyrhys Dolan en un costado y uno entre Bryan Zaragoza o Javier Hernández en el otro.

Posible once del Espanyol frente al Rayo Vallecano:

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Riedel/Unai Núñez, Cabrera, Hinojo/Hartman

Centrocampistas: Moscardo, Edu Expósito/Lozano, Calatrava

Delanteros: Bryan Zaragoza/Javier Hernández, Roberto, Dolan