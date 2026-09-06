Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 14:58h.

Giráldez hace autocrítica por el inicio de temporada del Celta

Claudio Giráldez recupera a Borja Iglesias en un Celta con Cáceres, una baja y dos descartes: "Tiene que madurar"

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El Celta de Vigo afronta el partido de este lunes ante el Getafe después de haber sumado apenas dos puntos en las cuatro primeras jornadas, algo que espera mejorar Claudio Giráldez después de analizar sus errores en sala de prensa. El técnico del equipo celeste ha valorado este arranque de campaña con lo que le ha faltado a su equipo además de señalar qué espera de Couhaib Driouech, que se estrenó ya ante la Real Sociedad.

La rueda de prensa de Claudio Giráldez antes del Getafe-Celta

Qué le falta al Celta en las primeras partes: "Es algo que contesté el año pasado varias veces, en cuanto a que creo que muchas veces la intensidad del rival, en un equipo contra nosotros, que queremos ser un equipo dominador, hace que no seas capaz, desde la circulación de la pelota o desde presiones muy agresivas, poder salir. Otras veces creo que el rival te puede sorprender, que no eres capaz de entender las ventajas que puede haber o que no estás preciso o que no eres lo vertical o profundo que deberías ser en esos compases iniciales. Si el juego del partidos se rompe, consigues tener más dominio o más verticalidad y creo que hay una parte de culpa y responsabilidad nuestra, mía primero y creo que es entendible dentro de cómo son los partidos. También, en este caso, dos de los tres que me hablas son fuera de casa, con el empuje de los rivales. Nos gustaría estar en el mismo nivel los 90 minutos y en eso trabajamos. A veces, creo que es inevitable que no pueda ser y otras veces creo que tiene parte de responsabilidad nuestra".

Plan ante el Getafe: "Primero, tenemos un reto apasionante, que jugar contra uno de los mejores equipos a nivel de orden y defensivo de LALIGA en un escenario complicado, con mucho calor. Creo que tenemos un reto importante para esa evolución ofensiva nuestra, que nos va a exigir estar muy bien para poder generar ocasiones de gol y goles. En segundo lugar, creo que el Getafe es un equipo que suele alternar momentos de presión en bloque medio-alto o de estar más en medio-bajo y tenemos que adaptarnos a ambas situaciones y ser capaces de tener soluciones para hacer daño en esos dos posicionamientos e intentar también aprovechar situaciones de balón parado o de transición. Creo que se venden muy caras las ocasiones contra el Getafe y tenemos que intentar jugar bien, estar precisos con ritmo de circulación alto para poder generar ocasiones de gol y aprovechar todas las artes que hay para poder generar goles"

Falta de gol y duelo ante el Getafe: "Es uno de los más complicados que puede haber porque es un equipo que suele encajar muy poco, que suelen ser resultados cortos, que venden muy caro cada metro del campo, encontrar espacio... Además tiene variabilidad en los registros, tanto de sistema como de altura a nivel defensivo y eso hace que tengas que estar muy bien colectiva e individualmente para poder generarlo. Creo que tenemos que tener paciencia y tranquilidad, que tenemos que mejorar versiones individuales de ciertos jugadores, que tenemos que entender que están también en un proceso de evolución como equipo en ese acoplamiento de ciertas piezas, de ciertos mecanismos distintos que estamos teniendo. Estoy tranquilo en que creo que van a acabar llegando las ocasiones de gol y, a partir de ahí, llegarán los goles. Es verdad que hemos tenido para hacer muchas ocasiones de gol que no hemos sido capaces de convertir en ocasión de gol y eso es en lo que ahora mismo nos tenemos que centrar: en tener mucho más atrevimiento, en saber que tenemos que cambiar la velocidad más veces, cargar más el área... situaciones que creo que históricamente nos han costado en los inicios de temporada y en las que hemos ido evolucionando. En ello estamos y creo que el equipo lo detecta, lo sabe y lo va a acabar haciendo".

Adaptación en el ataque de Hugo González y Driouech: "Están conociendo situaciones del equipo. También jugadores como Borja nos dan mucha presencia en área, capacidad de jugar sobre él, lo que hace que, si juegas contra el último, es más fácil saber que tienes que acelerar el ataque porque estás jugando con un jugador muy avanzado que nos ha faltado jugar hacia adelante en muchos momentos después de robar para poder hacer una transición. Creo que no solo tiene que ver con nombres, sino también con la actitud del equipo, en entender que no solo nos vale con controlar, que lo hemos hecho bien en muchas partes de los partidos, sino con agitar. Nos ha faltado esa parte de agitar y, cuando estamos contra bloques bajos, también cambiar la velocidad en ciertos momentos, que no lo hemos hecho".

Necesidad de ser más vertical por los carriles: "Cuando eres capaz de superar situaciones de presiones avanzadas, muchas veces porque sacas más jugadores a jugar, lo que te hace es que tengas menos jugadores en última línea para hacer un ataque rápido y que tengas que acabar llegando con jugadores, y eso nos ha faltado. Tenemos que coordinar situaciones de último tercio de campo que estamos ocupando de manera distinta a lo que veníamos acostumbrados el año anterior y eso es un proceso para el que los jugadores están preparados para hacer, pero que lleva hábito, automatismo y hay que tener la tranquilidad para poder conseguirlo. Luego, creo que en muchas situaciones en las que lo hemos conseguido, en cuanto a ocupación de espacios, no hemos estado precisos. Hemos recortado hacia afuera de la portería cuando podíamos acelerar la acción. Me vienen a la cabeza tres o cuatro acciones muy claras en Anoeta que tenemos ventaja en el área y acabamos sacándola del área, o situaciones de cuatro contra tres, tres contra dos, en las que nuestras decisiones no son buenas. O sea, que no te hablo sólo de situaciones tácticas o de ocupación de espacios, sino que también nuestra verticalidad, atrevimiento en la toma de decisión final y de acelerar la jugada, pues no estamos en ese grado de confianza para poder conseguirlo o en ese grado físico para poder entender que puedo acelerar y convertir el partido un poquito más en ida y vuelta y no tenerle miedo a ello".

Bloque defensivo de Giráldez: "Creo que no hemos estado demasiado tiempo en bloque bajo en los partidos. En nuestros cuatro partidos, salvo la última media hora de la primera parte en Anoeta y, evidentemente, contra Osasuna, y aun así creo que estuvimos más tiempo en avanzado que en bloque bajo con uno menos. Con el Athletic Club creo que no estuvimos en bloque bajo prácticamente nada: nos meten los goles en transición o después de robarnos. Y, el partido de Valencia, creo que hay unos compases en la primera parte también, pero creo que tampoco es un partido en el que estemos demasiado tiempo atrás. Hemos intentado robar alto, hemos intentado tener el control y creo que va más vinculado a no haber aprovechado los espacios después de robar más atrás o avanzado para hacer peligro y, cuando nos atacan los bloques bajos, que nos ha faltado el cambio de velocidad, el entendimiento de cómo ocupar situaciones de área o cómo cambiar la velocidad en espacios pequeños para poder hacer ocasiones de gol. No lo vinculo tanto a ese bloque porque estamos acostumbrados a defender más bajos, creo, el año pasado que en estos cuatro partidos y, aun así, generar ocasiones de gol".

Adaptación de Driouech: "Sí, como dentro de lo que es pretemporada, ha jugado muy poco en pretemporada, esperemos que pueda estar en dos semanas lo mejor posible, que evidentemente los minutos le vienen bien para ir cogiendo forma. Dije el otro día que me equivoqué yo en haberle dado de más pero creía que en ese momento necesitábamos uno para uno por fuera contra un bloque bajo de la Real Sociedad en ese momento. Es verdad que los últimos 10 minutos ese partido se vuelve un poco más loco y ahí le costó más pero creo que nos tenemos que quedar con lo que nos dio en los primeros 15' que está en el terreno de juego. Es un poco lo que pretendemos que nos vaya dando ya desde el banquillo hasta que pueda estar preparado para jugar de inicio y creo que es un jugador que nos va a dar registros que no teníamos, como creo que se pudo ver en los pocos minutos del otro día".

Confianza tras el cierre de mercado: "Sí, somos seres humanos y el mercado es información permanente y eso, evidentemente, de alguna forma te tiene que afectar. Intentas que sea lo menos posible, pero, insisto, cuando estás permanentemente en boca en el mercado, tiendes a que sea un poco más individual el equipo que colectivo en ese tipo de situaciones. Creo que ahora todo el mundo está focalizado al 200% aquí y ojalá nos sirva el partido de Anoeta de refuerzo y de construcción de lo que queremos ser como equipo. Dije que el día del Athletic Club demostramos en la primera parte todo lo contrario a lo que yo quiero que sea el equipo y creo que en la segunda parte de Anoeta, o incluso en el arranque del partido de Anoeta, creo que salimos con otra mentalidad, otra idea, otra seriedad, otro empaque y creo que estuvimos en una versión más cercana a lo que queremos".

Lo que menos gusta a Giráldez del arranque y lo que más: "No, creo que hay una parte normal vinculada a la continuidad del juego y a la energía que pasan en estos partidos. Sobre todo cuando empiezas jugando cuatro partidos en 15 días en los que no tienes tiempo a recuperar. Más allá de que hayas jugado o no, son viajes, preparación de partido, ir, venir, no estás acostumbrado prácticamente a competir y, de repente, esta tralla de partidos te mete en una falta de energía o que no te encuentras del todo bien en las piernas y en lo mental y creo que eso es lo que vamos a corregir. Me preocupa lo justo y creo que, a partir de ahí, el equipo va a evolucionar en generar más ocasiones de gol. Es un proceso normal, creo que hay un cambio de manera de generar el juego que estamos usando más este año, que ya acabamos usando a final de temporada, que lleva un proceso. Y lo que menos me gustó fueron los 45 minutos del Athletic Club, en lo defensivo, que creo que es algo en lo que habíamos evolucionado mucho, que en pretemporada lo dimos y lo hicimos bien, que el año pasado fuimos estables en eso y, cuando dejamos de ser estables en eso, fue cuando tuvimos peores resultados. En ese mes de abril del año anterior o en el inicio de la temporada creo que no acabamos de tener resultados, ya no solo por la faceta ofensiva, sino porque el rival con poco hacía ocasiones de gol. Creo que estamos en un proceso normal, que si hubiésemos finalizado más o generado más ocasiones de gol, dentro de llevar dos puntos, lo veríamos de otra manera. Pero creo que tengo claro cómo podemos generarlas, creo que el equipo lo tiene claro y lo acabaremos generando. Estamos cambiando cosas como equipo y eso requiere de un proceso, y ha habido nueve jugadores del año pasado que no están. Eso también lleva a otro cambio, a otras evoluciones, y el equipo buscará formas de ser competitivo y generar peligro, no me cabe ninguna duda".

Mal arranque como el año pasado y similitudes: "Pues creo que es responsabilidad mía. Si sumo mis años con el Celta Fortuna, creo que hemos arrancado bien en uno de todos ellos. Tenemos que seguir evolucionando en cómo poder arrancar y ser competitivos con resultados desde antes. Creo que, salvo la primera temporada mía que arrancamos en Primera División, que hacemos dos victorias en casa y luego, a partir de ahí, tampoco tenemos demasiados buenos resultados, sí que empezamos con dos victorias en casa. Recuerdo un partido malo contra el Alavés que acabamos ganando y que creo que nos da confianza para afrontar el segundo. Muy buen partido contra Valencia en esa segunda jornada de LALIGA. El año pasado y este no hemos arrancado con los puntos que nos gustaría. Creo que el año pasado con partidos buenos en casa que no acabamos de convertir en puntos. Este año, para mí, dos buenos partidos fuera de casa que no convertimos en los puntos que nos gustaría y con dos partidos en casa, uno raro por el partido de Osasuna y otro muy malo. Tenemos que intentar encontrar la estabilidad cuanto antes y ser capaces de sacar resultados antes. También es verdad que hemos tenido la suerte de que esos dos años hayan acabado muy bien y por eso tenemos que ser exigentes pero también tener la paciencia que toca. Ojalá pudiésemos ganar todos los partidos, arrancar bien, estar bien todos los meses, pero creo que todos los equipos tienen procesos distintos en cuanto a rendimiento y estoy seguro de que LALIGA no acabará como está ahora a nivel clasificatorio".

Rol de Stefan Bajcetic: "Sí, evidentemente hablamos ya antes de estar aquí. Es un jugador que entrené, que conozco, tenemos muy buena relación y hemos decidido entre todas las partes que va a empezar su proceso con el Fortuna. Un poco para ir poco a poco, para que él se vaya encontrando bien, un poco por la idea de no correr. Y, cuando se encuentre bien con el Fortuna, pues, igual que el resto de los compañeros del Fortuna, será opción para nosotros. Es un jugador en el que confiamos pero lo más importante es que él esté sano y se encuentre bien porque, si se encuentra bien, sabemos que tiene nivel".

Situación personal de Giráldez y vestuario en este arranque: "Con ganas de ganar pero con la tranquilidad de saber lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y centrándonos en el proceso. Hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas no tan bien, tenemos que mejorar en ciertas cosas, hay otras que no podemos permitir como lo de los primeros 45 minutos del Athletic Club. Espero que no nos pase y, sabiendo que esto es un deporte y que somos seres humanos, que hay que encajar y engrasar muchas cosas, que tenemos que mejorar el nivel individual, el mío primero, que tenemos que coordinarnos a nivel colectivo y que, evidentemente, los resultados nos dan autoestima y tranquilidad, nos reconfortan el trabajo bien hecho, pero no significa siempre que estés haciendo todo bien y, cuando los resultados no llegan, tampoco significa que estés haciendo todo mal. Por eso digo que centrándonos en el proceso. A los jugadores los veo tranquilos, con ganas y sabiendo que podemos ser competitivos contra cualquiera, que lo hemos demostrado en estos cuatro partidos y que queremos ser cuanto antes un equipo que consiga victorias".

Salud de la cantera del Celta tras los inicios del Fortuna y el Juvenil: "Pues la salud de la cantera del Celta es escuchar que los jugadores no están preparados hasta que se les pone y ves que están preparados. Probablemente, mucha gente tendría dudas de ciertas posiciones si Antañón y Burcio estuviesen con nosotro pero está Mateo ahí y hay gente muy buena en edad juvenil para poder jugar en el Fortuna. El ejemplo de Germán... tenemos jugadores muy buenos y creo que muchas veces se generan los procesos que demuestran que están mucho más preparados de lo que se puede parecer por la categoría en la que están. Y eso creo que es la moraleja de todos estos últimos años. Antañón ha salido en Anoeta y ha jugado con un descaro tremendo, igual que hizo el año pasado en Girona. Cuando salga Burcio lo hará, no tenemos ninguna duda. Cuando vino Ribes sabíamos que estaba preparado para jugar, Anxo en pretemporada... y así ha sido estos últimos años. Tenemos que tener la paciencia de encontrar el momento oportuno para que los jugadores demuestren que están preparados y los jugadores que todavía no la tuvieron tienen que prepararse para demostrar que el canterano del Celta está preparado y es competitivo".