Alineaciones confirmadas del Alavés-Osasuna en la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 17:19h.

Así salen Quique Sánchez Flores y Luis Miguel Ramis

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Duelo del norte de España este domingo en Mendizorroza con el envite correspondiente a la jornada 4 de LALIGA EA Sports entre el Deportivo Alavés y CA Osasuna. Los dos equipos han arrancado de una forma espectacular a pesar de no haberse movido mucho en el mercado de fichajes y tanto Quique Sánchez Flores como Luis Miguel Ramis tienen ya estas alineaciones confirmadas para el duelo.

Por parte del Deportivo Alavés, Quique llega con dos importantes bajas por lesión, la de Toni Martínez en el ataque y la de Mikel Rodríguez en el centro del campo. El exfutbolista de la Real Sociedad, que había caído de pie en Vitoria, estará varios meses fuera de los terrenos de juego por una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

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Carles Aleñá recupera un sitio en el once titular babazorro por la lesión del futbolista de Getaria mientras que, por Toni Martínez, entra en la delantera Mariano Díaz. El punta hispano-dominicano tendrá su primera titularidad de esta temporada después de un gran arranque con dos goles y dos asistencias en tres partidos.

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En Osasuna, Ramis, que sigue invicto con el equipo rojillo, llega con tres bajas por lesión, las de Valentin Rosier y Jorge Herrando en defensa y Aimar Oroz en la mediapunta, lo que ha llevado al técnico a cambiar de esquema. Raúl García de Haro entra por este último para formar dupla de delanteros con Ante Budimir, tal y como ha sucedido en más de una ocasión en los últimos tiempos.

La otra novedad es el regreso a la alineación inicial de Enzo Boyomo, que volverá a formar pareja de centrales junto a Alejandro Catena ante la lesión de Herrando. Íñigo Arguibide se mantiene como el lateral derecho titular e Iker Muñoz en la medular junto a Moncayola por delante de Lucas Torró, con Rubén García y Moi Gómez por las bandas.

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Alineaciones confirmadas del Alavés-Osasuna

XI del Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Kosky, Jonny Otto, Abde Rebbach; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carles Aleñá; Lucas Boyé, Mariano Díaz.

XI de Osasuna: Sergio Herrera; Íñigo Arguibide, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Iker Muñoz, Jon Moncayola, Rubén García, Moi Gómez; Raúl García de Haro, Ante Budimir.