Alineaciones confirmadas de Villarreal y Deportivo en la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 20:07h.

Estos son los onces de Íñigo Pérez y Antonio Hidalgo para el partido en La Cerámica

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La jornada 4 de LALIGA EA Sports pone frente a frente este sábado en La Cerámica a un Villarreal que todavía busca su primera victoria del curso y a un Deportivo que ha arrancado con paso firme en su regreso a la máxima categoría. El conjunto de Íñigo Pérez, con apenas dos puntos tras tres jornadas, afronta además su estreno ante su afición y con la Champions en el horizonte, mientras que el equipo de Antonio Hidalgo llega invicto y reforzado tras un mercado en el que incorporó a jugadores como Josema Giménez y Marc Casadó.

Íñigo Pérez apuesta finalmente por Alex Freeman en el lateral derecho, mientras que Carlos Romero mantiene su puesto en el izquierdo. En el centro de la defensa aparecen Pau Navarro y Renato Veiga, con Pape Gueye y Santi Comesaña en la medular. Por delante, Nicolás Pépé y Alberto Moleiro acompañan a Gerard Moreno y Georges Mikautadze. El técnico amarillo introduce así algunos retoques, aunque mantiene buena parte del bloque utilizado en las tres primeras jornadas.

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En el Deportivo, Antonio Hidalgo sí presenta dos grandes novedades que estaban en el aire tras el cierre del mercado: José María Giménez y Marc Casadó. El central uruguayo entra en el eje defensivo junto a Lucas Noubi, desplazando a Bright Ede, mientras que el exbarcelonista aparece en el centro del campo en lugar de Riki Rodríguez. Leo Román continúa bajo palos y Ximo Navarro, Quagliata, Luismi Cruz, Amatucci y Mario Soriano completan la estructura, con Nsongo y Aubameyang como referencias ofensivas. El Dépor, invicto con cinco puntos, busca prolongar su gran inicio ante un Villarreal que todavía no ha ganado.

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Alineaciones confirmadas del Villarreal-Depor

XI del Villarreal: Junior;, Freeman, Costa, Veiga, Cardona; Pepe, Saliba, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno, Ayoze.

XI del Depor: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quatgliata; Cruz, Riki, Amatucci, Soriano;Aubameynag, Bil.