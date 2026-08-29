Joaquín Anduro 29 AGO 2026 - 17:54h.

Así salen Pellegrino Matarazzo y Manolo González

Pellegrino Matarazzo aclara la situación de Oyarzabal, Guedes, Kubo o Remiro en la Real Sociedad: "Contento por cómo lo ha aceptado"

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Anoeta acoge este sábado un partido de la jornada 3 de LALIGA EA Sports entre dos equipos históricos del campeonato como son la Real Sociedad y el Espanyol. Los donostiarras quieren estrenarse tras dos derrotas iniciales y los pericos buscan seguir sumando en un duelo en el que Pellegrino Matarazzo y Manolo González tienen ya estas alineaciones confirmadas.

En la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo ha incluido ya en la convocatoria a Mamadou Sarr, el único fichaje de Erik Bretos en este verano, y a Jon Gorrotxategi tras superar su pubalgia. Los que no están aún son Álvaro Odriozola, con su lesión de larga duración, y Pablo Marín, que tendrá que esperar al menos una semana más para regresar.

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En el once, el técnico neoyorquino introduce cuatro cambios con respecto al equipo que cayó el miércoles pasado en el Santiago Bernabéu. Igor Zubeldia, Carlos Soler, Ander Barrenetxea y Orri Óskarsson recuperan sus puestos en el once titular que ya ocuparon en casa del Betis dejando en el banquillo a Luken Beitia, Yangel Herrera, Take Kubo y Job Ochieng.

Manolo González no ha podido contar en el Espanyol con Leandro Cabrera, que cumple su tercer partido por sanción, ni con Kike García y Javi Puado a los que aún les queda para volver. Dos de los fichajes de este verano, Unai Núñez y Vanja Drkusic, formarán como pareja de centrales a la espera de conocer los roles una vez vuelva el uruguayo.

No hay cambios ni en la portería ni en los laterales ni del centro del campo hacia adelante con respecto a las dos últimas alineaciones del conjunto blanquiazul. Los canteranos Javi Hernández y Roger Hinojo y el fichaje desde el Castellón Álex Calatrava se mantienen de inicio.

Alineaciones confirmadas del Real Sociedad-Espanyol

XI de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Mikel Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Beñat Turrientes, Carlos Soler, Luka Sucic, Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson.

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XI del Espanyol: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Vanja Drkusic, Roger Hinojo; Urko González de Zárate, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Álex Calatrava, Javi Hernández; Roberto Fernández.