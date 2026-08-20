Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Alavés para la jornada 2 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 05:56h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Rayo Vallecano y Alavés de la jornada 1

Mariano Díaz explica su rabia en la celebración con el Alavés y lo mal que lo ha pasado: "Empezamos de nuevo"

Compartir







El Rayo Vallecano y el Deportivo Alavés se ven las caras en el choque correspondiente a la segunda jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este jueves 20 de agosto a las 21:00h. Un encuentro que se disputará en Butarque, el estadio del Leganés, por lo que el conjunto vallecano no contará con el factor campo como ventaja. En lo deportivo, el bando franjirrojo afronta la cita con la necesidad de conseguir los tres puntos tras su derrota frente al Sevilla en la primera jornada, mientras que el conjunto babazorro llega pletórico tras arrancar el campeonato con una victoria por 3 goles a 0 frente al Getafe.

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano se presentará en la segunda fecha del campeonato condicionado por la decisión respecto al Estadio de Vallecas, ya que no contará con su afición como ventaja frente al Alavés. Para este envite, Beñat San José no podrá contar con los lesionados Luiz Felipe ni Marash Kumbulla en la parcela defensiva, mientras que Isi Palazón sí estará disponible tras disponer de la medida cautelar que aplaza su sanción, como en la primera jornada.

Se esperan pocos cambios en el once respecto al de la derrota frente al Sevilla. Augusto Batalla defenderá la portería; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss e Iván Balliu serán los defensas; en la sala de máquinas, Óscar Valentín y Unai López; en la línea de tres cuartos estarán Alejandro De Frutos, Isi Palazón y Álvaro García y en la delantera estaría la única duda del once, donde Sergio Camello y Randy Nteka se disputan por la titularidad, sin descartar a Alemão.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Alavés:

Portero: Batalla

Defensas: Ratiu, Lejeune, Ciss, Balliu

Centrocampistas: Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Isi, Álvaro García

Delanteros: Camello/Nteka

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés aterriza en esta segunda jornada impulsado por la victoria conseguida en su estreno liguero frente al Getafe. Los de Quique Sánchez Flores sumaron los tres puntos en un choque en el que Mariano Díaz se erigió como el gran héroe del partido con su impresionante gol y dos asistencias. Manteniendo la estructura 5-3-2, Antonio Sivera defenderá el marco albiazul; en la defensa de cinco, Ángel Pérez repetirá en el carril derecho pese a la sonada discusión que mantuvo con Quique en el banquillo y junto a él estarán Tenaglia, Koski, Jonny Otto y Abde Rebbach; en la medular, Antonio Blanco y Pablo Ibáñez parecen fijos, con Mikel Rodríguez apretando por la titularidad, tras su tanto en la primera jornada, y disputándose el puesto con Denis Suárez. Finalmente, en ataque, Mariano podría ser el elegido por delante de Lucas Boyé para acompañar a Toni Martínez.

Posible once del Alavés frente al Rayo Vallecano:

Portero: Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach

Centrocampistas: Ibáñez, Blanco, Mikel Rodríguez/Denis Suárez

Delanteros: Toni Martínez, Mariano/Boyé