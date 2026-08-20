Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 06:13h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Getafe y Racing de la jornada 2

Jorge Salinas frena su respuesta al Racing y el Atlético de Madrid podría cerrar su fichaje "esta semana"

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El Getafe CF recibe al Real Racing Club de Santander en el Coliseum para disputar el choque correspondiente a la segunda jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este domingo 23 de agosto a las 21:30h. El conjunto azulón buscará resarcirse ante su afición tras un amargo debut liguero en el que cayó goleado por 3-0 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Por su parte, el cuadro cántabro afronta su primer desplazamiento del curso con la moral alta tras sumar un trabajado punto en su estreno en El Sardinero, donde cosechó un empate 2-2 ante un complicado rival como el Villarreal.

Posible alineación del Getafe

El Getafe afronta el encuentro con la urgencia de corregir los desajustes mostrados en la jornada inaugural. José Bordalás mantendrá su dibujo 5-3-2, aunque condicionado por ausencias obligadas. Juanmi y Christantus Uche, este último fuera para lo que resta de temporada, serán bajas por lesión y Kiko Femenía causará baja por sanción tras ser expulsado con roja directa en Vitoria, lo que abrirá la puerta a Andrés García en el carril derecho. En la banda izquierda Johan Mojica, recíen llegado, y Davinchi se disputan la puesto. El eje de la zaga estará compuesto por Djené, Abqar y Zaid Romero. En la medular, Mario Martín, Orel Mangala y Ramiro Terrats y en la delantera Martín Satriano junto a uno entre Enes Ünal y Borja Mayoral.

Posible once del Getafe frente al Racing:

Portero: David Soria

Defensas: Andrés García, Djené, Abqar, Zaid Romero, Mojica/Davinchi

Centrocampistas: Mario Martín, Mangala, Terrats

Delanteros: Enes Ünal/Mayoral, Satriano

Posible alineación del Racing de Santander

El Racing de Santander rendirá visita a tierras madrileñas con la intención de hacer bueno el punto logrado frente al submarino amarillo. Para este envite, José Alberto no podrá contar por lesión con el central Pedro Felipe ni con el atacante Giorgi Gulashvili. En portería estará Julen Agirrezabala, que parece haberle arrebatado el puesto a Eriksson. Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón y Jorge Salinas conformarán la línea defensiva, manteniéndose este último en el once a pesar de las especulaciones sobre su futuro en el mercado. En la sala de máquinas, Gustavo Puerta, que vive una situación similar a la de Salinas, estará acompañado por uno entre Sergio Martínez o Maguette Gueye. Por delante, la línea creativa resulta inamovible con Andrés Martín, Sergio Canales e Íñigo Vicente escoltando a Asier Villalibre como única referencia de área.

Posible once del Racing de Santander frente al Getafe:

Portero: Agirrezabala

Defensas: Mantilla, Hernando, Pablo Ramón, Salinas

Centrocampistas: Puerta, Sergio Martínez/Maguette, Andrés Martín, Canales, Iñigo Vicente

Delanteros: Asier Villalibre