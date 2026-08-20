Altas y bajas en el Racing de Santander a tres días del partido contra el Getafe

María Trigo 20 AGO 2026 - 15:13h.

Así ha sido el entrenamiento de este jueves del conjunto cántabro

Sergio Martínez, a un paso de cerrar su fichaje por el Real Madrid: operación inminente

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El Racing de Santander regresó a LALIGA EA SPORTS logrando un meritorio empate contra el Villarreal . Su siguinte rival será el Getafe de José Bordalás y para ese encuentro, que se disputa el domingo en el Coliseum, José Alberto va a recuperar a varios futbolistas. Eso sí, el cuadro cántabro está muy activo en el mercado de fichajes y cualquier cosa puede pasar en estos días.

A la vez que el mercado se mueve, José Alberto sigue preparando el citado encuentro y este jueves recibió buenas noticias en cuanto a recuperar futbolistas. En la tercera sesión de entrenamiento de la semana, el delantero Yassir Zabiri ha realizado este jueves trabajo individual junto al readaptador del equipo, Hugo Camarero, después de que este miércoles no se ejercitara debido a un proceso vírico.

El atacante marroquí trabajó en solitario durante la segunda mitad del entrenamiento, mientras que Giorgi Guliashvili continuó entrenando con normalidad junto al resto de sus compañeros. Guliashvili volvió este miércoles al trabajo con el grupo después de permanecer apartado desde la lesión que sufrió el pasado 16 de mayo en el encuentro ante el Real Valladolid. Por su parte, el defensa Pedro Felipe continúa siendo baja después de que las pruebas médicas confirmaran que sufre una microrrotura de fibras en los isquiotibiales del muslo derecho.

José Alberto pone deberes

Una vez concluidos los partidos, Juan Carlos Arana, Diego Díaz, Sergio Martínez, Andrés Martín, Gustavo Puerta, Íñigo Vicente y Asier Villalibre han permanecido sobre el césped para realizar ejercicios de finalización a portería. También han prolongado el trabajo los guardametas Julen Agirrezabala y Simon Eriksson, que han realizado tareas específicas junto al entrenador de porteros, Pedro Dorronsoro.

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La sesión comenzó a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu, y estuvo centrada en la disputa de partidos a campo completo.