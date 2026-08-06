El cambio de mentalidad clave para el paso al frente de Riquelme en el Betis

Álvaro Borrego 06 AGO 2026 - 11:05h.

El futbolista madrileño está siendo una de las sensaciones de la pretemporada y aseguró haber cambiado el chip para dar un paso al frente con el Betis

El uno por uno del Betis y las notas contra el Arsenal

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"Me noto muy bien, en mi mejor momento. Me lo han ido diciendo mis compañeros y el staff. Eso me da ánimo para seguir trabajando. Me propongo disfrutar", decía Rodrigo Riquelme después del triunfo en el Trofeo Colombino, que se decidió con un gol suyo. Un propósito que parece estar cumpliendo el futbolista madrileño, quien con los números en la mano está siendo una de las máximas sensaciones de la pretemporada. El ex del Atlético de Madrid fue una de las grandes apuestas del pasado verano, pero su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas y terminó como una de las mayores decepciones de la campaña. No encontró su sitio en el esquema del equipo, que requería un perfil más explosivo, y terminó eclipsado por el temporadón de Ez Abde, pero esta campaña las tornas parecen haber cambiado. O al menos ese es su deseo.

Lo cierto es que ya terminó el año con buenas sensaciones, destacando especialmente contra el Girona, y por el momento sigue en tendencia positiva. Mucho más rápido, mucho más incisivo y sobre todo con una mejoría evidente en la toma de decisiones. Dijo nada más empezar el verano que quería dar un paso al frente y lo está demostrando. Una versión mejorada de la del curso pasado, en la línea del tramo final de temporada. Contra el Arsenal, al igual que hiciera en el Colombino, abrió el marcador, pero su actuación fue mucho más que eso. Se entiende bien con Fran García, genera dudas con su tendencia a meterse por dentro y hasta parece tener algo más de fuerza en las pugnas con los rivales.

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Un paso al frente que no se entendería sin ese cambio de mentalidad que el propio Rodrigo Riquelme explicó hace un par de semanas: "Es la mentalidad con la que me puse a trabajar en verano. Ya la temporada pasada final, los últimos dos meses, tuve una mentalidad muy parecida a la de ahora y trato de seguir en esa línea, que es lo que me hace sentir bien. Poco a poco me voy encontrando mejor".

Lógicamente la presencia de Ez Abde le hace partir como teórico suplente, pero esa mejoría como mínimo le pondrá las cosas algo más difícil al entrenador y podrá ser una alternativa de garantías, habida cuenta que con tres competiciones Manuel Pellegrini necesitará dosificar esfuerzos y tirar de rotaciones para mantener el nivel competitivo. Mucho se habla del regreso de Isco Alarcón, la puesta a punto de Antony, el sorpresivo rendimiento de Deossa o la ilusión que generan los canteranos, pero Rodrigo Riquelme también merece reconocimiento, siendo por méritos propios uno de los máximos argumentos de la pretemporada.