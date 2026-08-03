Redacción ElDesmarque Madrid, 03 AGO 2026 - 12:04h.

El nuevo entrenador rojillo no realizará muchos cambios en el once de Osasuna respecto a la temporada pasada

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El Club Atlético Osasuna arranca una nueva temporada en LALIGA EA Sports, y lo hace con un cambio de timón significativo. Luis Miguel Ramis asume el banquillo rojillo tras la salida de Alessio Lisci, afrontando su primer gran desafío en la máxima categoría del fútbol español. El técnico catalán, avalado por su buena labor en el Burgos CF, busca implantar en El Sadar un equipo reconocible, intenso y equilibrado en todas las fases del juego. A menos de dos semanas del inicio liguero el próximo sábado 16 de agosto a las 21:30 frente al Celta de Vigo en Balaídos, el esquema principal del equipo, con la llegada de un fichaje y la intención de sumar más incorporaciones, empieza a coger forma.

La portería seguirá siendo para Sergio Herrera. El guardameta burgalés es un pilar fundamental por su rendimiento y por su jerarquía dentro del vestuario, aunque la llegada de un nuevo entrenador siempre supone empezar desde cero, por lo que no hay que descartar a Aitor Fernández. La línea de cuatro defensas que protegerá su meta comenzará por Valentin Rosier, que ocupará el lateral derecho, mientras que el carril izquierdo será propiedad de Abel Bretones tras la marcha de Javi galán. En el centro de la zaga, la pareja de centrales es una ya conocida: Alejandro Catena liderará la defensa y le acompañará por Enzo Boyomo.

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En la sala de máquinas rojilla, Ramis apostará por Jon Moncayola, el pulmón y corazón de Osasuna, que es innegociable en el centro del campo. Su acompañante está entre Iker Muñoz y Lucas Torró, un debate que ya tenía Alessio Lisci la temporada pasada. Por delante de ellos, asumiendo la responsabilidad de la creatividad del equipo, estará Aimar Oroz, aunque Moi Gómez podría arrebatarle el puesto.

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En las bandas, Osasuna cuenta con opciones de distinto perfil. En la banda izquierda la verticalidad de Raúl Moro y en la derecha, la experiencia y el golpeo de Rubén García, aunque Jonathan Dubasin, fichado del Sporting de Gijón en este mercado de fichajes, peleará por el puesto con el de Xàtiva. En la punta de lanza del proyecto de Ramis y de todos los que han pasado por el banquillo de Osasuna tiene nombre y apellidos: Ante Budimir. El delantero croata seguirá siendo la gran referencia ofensiva y el faro al que mirar cuando el equipo necesite goles y resultados. Pese al buen rendimiento de Raúl García en tramos de la temporada pasada, el catalán continuará partiendo de suplente

El posible once de Luis Miguel Ramis para la temporada 26/27

XI de Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Abel Bretones; Moncayola, Iker Muñoz / Lucas Torró, Raúl Moro, Aimar Oroz, Rubén García / Jonathan Dubasin; Ante Budimir